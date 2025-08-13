fechar
Mundial Sub-21 de Vôlei Feminino: confira o chaveamento das quartas de final, confrontos e formato

Restam apenas oito seleções na competição, e a grande final já está marcada para domingo, 17 de agosto, se aproximando rapidamente

Por João Victor Tavares Publicado em 13/08/2025 às 11:54
Imagem da Seleção brasileira Sub-21 feminina de Vôlei
Imagem da Seleção brasileira Sub-21 feminina de Vôlei - Divulgação/Volleyball World

A 23ª edição do Campeonato Mundial Sub-21 Feminino de Vôlei está sendo realizada em Surabaya, na Indonésia, entre os dias 7 e 17 de agosto de 2025.

A competição já chegou às quartas de final e agora restam apenas oito seleções na disputa por uma vaga na semifinal.

Chaveamento das quartas de final do Mundial sub-21 de vôlei feminino 2025

  • Brasil x Argentina
  • Bulgária x Vencedor de Polônia x Porto Rico
  • RP China x Itália
  • Turquia x Japão

Formato do Mundial

As 24 seleções foram divididas em quatro grupos de seis equipes na primeira fase. Os quatro melhores times vão ao mata-mata, que tem oitavas, quartas, semis e final. O torneio também conta com disputa de terceiro lugar.

O chaveamento do mata-mata é pré-definido por campanha. Por exemplo, o 1º colocado do Grupo A pega o 4º do Grupo C nas oitavas de final e assim por diante.

Seleção Brasileira no Mundial

A Seleção Brasileira terminou a fase de grupos do Mundial Sub-21 de Vôlei Feminino como vice-líder do Grupo D, após vitórias sobre Bulgária, Chile, Tailândia e Tunísia, todas por 3 sets a 0, e uma derrota para o Japão por 3 sets a 1.

Classificada para as oitavas de final, a equipe bateu a Coreia do Sul com autoridade e avançou às quartas, onde terá pela frente a Argentina, na sexta-feira (15), em busca de uma vaga na semifinal.

