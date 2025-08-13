Mundial Sub-21 de Vôlei Feminino: confira o chaveamento das quartas de final, confrontos e formato

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Restam apenas oito seleções na competição, e a grande final já está marcada para domingo, 17 de agosto, se aproximando rapidamente

A 23ª edição do Campeonato Mundial Sub-21 Feminino de Vôlei está sendo realizada em Surabaya, na Indonésia, entre os dias 7 e 17 de agosto de 2025.

A competição já chegou às quartas de final e agora restam apenas oito seleções na disputa por uma vaga na semifinal.

Chaveamento das quartas de final do Mundial sub-21 de vôlei feminino 2025

Brasil x Argentina

Bulgária x Vencedor de Polônia x Porto Rico

RP China x Itália

Turquia x Japão

Formato do Mundial

As 24 seleções foram divididas em quatro grupos de seis equipes na primeira fase. Os quatro melhores times vão ao mata-mata, que tem oitavas, quartas, semis e final. O torneio também conta com disputa de terceiro lugar.

O chaveamento do mata-mata é pré-definido por campanha. Por exemplo, o 1º colocado do Grupo A pega o 4º do Grupo C nas oitavas de final e assim por diante.

Seleção Brasileira no Mundial

A Seleção Brasileira terminou a fase de grupos do Mundial Sub-21 de Vôlei Feminino como vice-líder do Grupo D, após vitórias sobre Bulgária, Chile, Tailândia e Tunísia, todas por 3 sets a 0, e uma derrota para o Japão por 3 sets a 1.

Classificada para as oitavas de final, a equipe bateu a Coreia do Sul com autoridade e avançou às quartas, onde terá pela frente a Argentina, na sexta-feira (15), em busca de uma vaga na semifinal.