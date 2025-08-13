Brasil x Argentina no Mundial Sub-21 de Volêi: data, horário e onde assistir ao vivo

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Após vencer com autoridade a seleção da Coreia do Sul, as brasileiras chegam novamente empolgadas para o próximo desafio na competição.

A Seleção Brasileira enfrenta a Argentina nas qaurtas de final do Mundial de Vôlei Feminino Sub-21. O confronto acontece nesta sexta-feira (15).

A partida ainda não tem horário definido e será oficializada pela Federação Internacional.

Como chega o Brasil?

Na fase de grupos do Mundial, o Brasil venceu Bulgária, Chile, Tailândia e Tunísia sem perder nenhum set, mas foi derrotado pela seleção japonesa por 3 sets a 1 em seu último jogo.

Com esse resultado, a Seleção ficou em segundo lugar no Grupo D, em Surabaya, Indonésia, somando 12 pontos com quatro vitórias e uma derrota.

Nas oitavas de final, as brasileiras venceram a Coreia do Sul por 3 sets a 0 e agora avançam na competição, sonhando com a classificação para a semifinal do torneio.

Onde assistir ao vivo?

O confronto das quartas de final entre a Seleção brasileira e Argentina contará com transmissão no YouTube da Volleyball World.

Ficha de jogo

Confronto: Brasil x Argentina

Brasil x Argentina Data: 15/08/2025

15/08/2025 Horário: horário a confirmar (horário de Brasília)

horário a confirmar (horário de Brasília) Local: Surabaya, na Indonésia

Surabaya, na Indonésia Onde assistir: Canal de youtube da Volleyball Wolrd

Equipe do Brasil

O Brasil chega ao Mundial Sub-21 de Vôlei feminino com 12 atletas sob o comando do técnico Wagner Luiz Coppini Fernandes. Um dos maiores destaques da equipe é a ponteira Helena, de 20 anos.