Brasil x Argentina no Mundial Sub-21 de Volêi: data, horário e onde assistir ao vivo
Após vencer com autoridade a seleção da Coreia do Sul, as brasileiras chegam novamente empolgadas para o próximo desafio na competição.
A Seleção Brasileira enfrenta a Argentina nas qaurtas de final do Mundial de Vôlei Feminino Sub-21. O confronto acontece nesta sexta-feira (15).
A partida ainda não tem horário definido e será oficializada pela Federação Internacional.
Como chega o Brasil?
Na fase de grupos do Mundial, o Brasil venceu Bulgária, Chile, Tailândia e Tunísia sem perder nenhum set, mas foi derrotado pela seleção japonesa por 3 sets a 1 em seu último jogo.
Com esse resultado, a Seleção ficou em segundo lugar no Grupo D, em Surabaya, Indonésia, somando 12 pontos com quatro vitórias e uma derrota.
Nas oitavas de final, as brasileiras venceram a Coreia do Sul por 3 sets a 0 e agora avançam na competição, sonhando com a classificação para a semifinal do torneio.
Onde assistir ao vivo?
O confronto das quartas de final entre a Seleção brasileira e Argentina contará com transmissão no YouTube da Volleyball World.
Ficha de jogo
- Confronto: Brasil x Argentina
- Data: 15/08/2025
- Horário: horário a confirmar (horário de Brasília)
- Local: Surabaya, na Indonésia
- Onde assistir: Canal de youtube da Volleyball Wolrd
Equipe do Brasil
O Brasil chega ao Mundial Sub-21 de Vôlei feminino com 12 atletas sob o comando do técnico Wagner Luiz Coppini Fernandes. Um dos maiores destaques da equipe é a ponteira Helena, de 20 anos.
- Amanda - Levantadora
- Ana Berto - Levantadora
- Larissa - Oposta
- Isa - Ponteira
- Rebeca - Oposta
- Aline - Ponteira
- Luana - Central
- Helena - Ponteira
- Vittoria - Ponteira
- S. Will - Líbero
- Palhano - Central
- Giovana - Central