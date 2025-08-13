fechar
Volei | Notícia

Brasil x Argentina no Mundial Sub-21 de Volêi: data, horário e onde assistir ao vivo

Após vencer com autoridade a seleção da Coreia do Sul, as brasileiras chegam novamente empolgadas para o próximo desafio na competição.

Por João Victor Tavares Publicado em 13/08/2025 às 11:27
Meninas da Seleção Brasileira Sub-21 de vôlei reunidas
Meninas da Seleção Brasileira Sub-21 de vôlei reunidas - Divulgação, FIVB

A Seleção Brasileira enfrenta a Argentina nas qaurtas de final do Mundial de Vôlei Feminino Sub-21. O confronto acontece nesta sexta-feira (15).

A partida ainda não tem horário definido e será oficializada pela Federação Internacional.

Como chega o Brasil?

Na fase de grupos do Mundial, o Brasil venceu Bulgária, Chile, Tailândia e Tunísia sem perder nenhum set, mas foi derrotado pela seleção japonesa por 3 sets a 1 em seu último jogo.

Com esse resultado, a Seleção ficou em segundo lugar no Grupo D, em Surabaya, Indonésia, somando 12 pontos com quatro vitórias e uma derrota.

Nas oitavas de final, as brasileiras venceram a Coreia do Sul por 3 sets a 0 e agora avançam na competição, sonhando com a classificação para a semifinal do torneio.

Onde assistir ao vivo?

O confronto das quartas de final entre a Seleção brasileira e Argentina contará com transmissão no YouTube da Volleyball World.

Ficha de jogo

  • Confronto: Brasil x Argentina
  • Data: 15/08/2025
  • Horário: horário a confirmar (horário de Brasília)
  • Local: Surabaya, na Indonésia
  • Onde assistir: Canal de youtube da Volleyball Wolrd

Leia Também

Equipe do Brasil

O Brasil chega ao Mundial Sub-21 de Vôlei feminino com 12 atletas sob o comando do técnico Wagner Luiz Coppini Fernandes. Um dos maiores destaques da equipe é a ponteira Helena, de 20 anos.

  • Amanda - Levantadora
  • Ana Berto - Levantadora
  • Larissa - Oposta
  • Isa - Ponteira
  • Rebeca - Oposta
  • Aline - Ponteira
  • Luana - Central
  • Helena - Ponteira
  • Vittoria - Ponteira
  • S. Will - Líbero
  • Palhano - Central
  • Giovana - Central

