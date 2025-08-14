fechar
Quartas de final do Mundial de Vôlei Feminino Sub-21: confira datas e horários dos jogos

Nas oitavas do Mundial Sub-21, oito seleções foram eliminadas, incluindo o Vietnã, definindo os confrontos que seguem na disputa pelo título.

Por João Victor Tavares Publicado em 14/08/2025 às 16:42
Imagem da Seleção brasileira Sub-21 feminina de Vôlei
Imagem da Seleção brasileira Sub-21 feminina de Vôlei - Divulgação/Volleyball World

As quartas de final do Mundial de Vôlei Feminino Sub-21 terão início nesta quinta-feira (14) com o duelo entre Brasil e Argentina, e se estenderão até sexta-feira (15), em Surabaya, na Indonésia. Ao todo, oito equipes avançaram das oitavas de final para a próxima fase eliminatória.

Na fase de grupos, as seleções foram distribuídas em quatro chaves de seis times cada, e as quatro melhores de cada grupo seguiram para as oitavas, com a única exceção do Vietnã, que foi eliminado por ter escalado uma atleta inelegível.

Na quarta-feira (13), primeira rodada do mata-mata, oito seleções foram eliminadas, definindo assim os confrontos que continuam na disputa pelo título.

  • Argentina
  • Japão
  • China
  • Brasil
  • Itália
  • Turquia
  • Bulgária
  • Polônia

Jogos das quartas de final da competição

14 de agosto, quinta-feira

  • Brasil x Argentina, às 23h de Brasília

15 de agosto, sexta-feira

  • Bulgária x Polônia, às 4h de Brasília
  • Itália x RP China, às 7h de Brasília
  • Turquia x Japão, às 10h de Brasília

Como chega a seleção brasileira?

A Seleção Brasileira terminou a fase de grupos do Grupo D na vice-liderança, com vitórias sobre Bulgária, Chile, Tailândia e Tunísia, e única derrota para o Japão por 3 a 1.

Nas oitavas, a equipe derrotou a Coreia do Sul e garantiu vaga nas quartas de final, onde enfrentará a invicta Argentina nesta quinta-feira (14), às 23h, em Surabaya, na Indonésia.

O duelo promete ser decisivo para a equipe seguir na briga pelo título do Mundial Sub-21.

