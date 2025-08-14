Quartas de final do Mundial de Vôlei Feminino Sub-21: confira datas e horários dos jogos
Nas oitavas do Mundial Sub-21, oito seleções foram eliminadas, incluindo o Vietnã, definindo os confrontos que seguem na disputa pelo título.
As quartas de final do Mundial de Vôlei Feminino Sub-21 terão início nesta quinta-feira (14) com o duelo entre Brasil e Argentina, e se estenderão até sexta-feira (15), em Surabaya, na Indonésia. Ao todo, oito equipes avançaram das oitavas de final para a próxima fase eliminatória.
Na fase de grupos, as seleções foram distribuídas em quatro chaves de seis times cada, e as quatro melhores de cada grupo seguiram para as oitavas, com a única exceção do Vietnã, que foi eliminado por ter escalado uma atleta inelegível.
Na quarta-feira (13), primeira rodada do mata-mata, oito seleções foram eliminadas, definindo assim os confrontos que continuam na disputa pelo título.
- Argentina
- Japão
- China
- Brasil
- Itália
- Turquia
- Bulgária
- Polônia
Jogos das quartas de final da competição
14 de agosto, quinta-feira
- Brasil x Argentina, às 23h de Brasília
15 de agosto, sexta-feira
- Bulgária x Polônia, às 4h de Brasília
- Itália x RP China, às 7h de Brasília
- Turquia x Japão, às 10h de Brasília
Como chega a seleção brasileira?
A Seleção Brasileira terminou a fase de grupos do Grupo D na vice-liderança, com vitórias sobre Bulgária, Chile, Tailândia e Tunísia, e única derrota para o Japão por 3 a 1.
Nas oitavas, a equipe derrotou a Coreia do Sul e garantiu vaga nas quartas de final, onde enfrentará a invicta Argentina nesta quinta-feira (14), às 23h, em Surabaya, na Indonésia.
O duelo promete ser decisivo para a equipe seguir na briga pelo título do Mundial Sub-21.