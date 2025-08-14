Quartas de final do Mundial de Vôlei Feminino Sub-21: confira datas e horários dos jogos

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Nas oitavas do Mundial Sub-21, oito seleções foram eliminadas, incluindo o Vietnã, definindo os confrontos que seguem na disputa pelo título.

As quartas de final do Mundial de Vôlei Feminino Sub-21 terão início nesta quinta-feira (14) com o duelo entre Brasil e Argentina, e se estenderão até sexta-feira (15), em Surabaya, na Indonésia. Ao todo, oito equipes avançaram das oitavas de final para a próxima fase eliminatória.

Na fase de grupos, as seleções foram distribuídas em quatro chaves de seis times cada, e as quatro melhores de cada grupo seguiram para as oitavas, com a única exceção do Vietnã, que foi eliminado por ter escalado uma atleta inelegível.

Na quarta-feira (13), primeira rodada do mata-mata, oito seleções foram eliminadas, definindo assim os confrontos que continuam na disputa pelo título.

Argentina

Japão

China

Brasil

Itália

Turquia

Bulgária

Polônia

Jogos das quartas de final da competição

14 de agosto, quinta-feira

Brasil x Argentina, às 23h de Brasília

15 de agosto, sexta-feira

Bulgária x Polônia, às 4h de Brasília

Itália x RP China, às 7h de Brasília

Turquia x Japão, às 10h de Brasília

Como chega a seleção brasileira?

A Seleção Brasileira terminou a fase de grupos do Grupo D na vice-liderança, com vitórias sobre Bulgária, Chile, Tailândia e Tunísia, e única derrota para o Japão por 3 a 1.

Nas oitavas, a equipe derrotou a Coreia do Sul e garantiu vaga nas quartas de final, onde enfrentará a invicta Argentina nesta quinta-feira (14), às 23h, em Surabaya, na Indonésia.

O duelo promete ser decisivo para a equipe seguir na briga pelo título do Mundial Sub-21.