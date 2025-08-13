Próximo jogo do Brasil no Mundial Sub-21 de Vôlei: veja data e onde assistir ao vivo
A Seleção Brasileira Sub-21 feminina chega às quartas de final após vitórias sobre Bulgária, Chile, Tailândia, Tunísia e Coreia do Sul.
A Seleção Feminina Sub-21 está classificada para as quartas de final do Mundial e já tem seu próximo adversário definido.
O Brasil enfrentará a Argentina, em partida também realizada em Surabaya, na Indonésia. Quem vencer garante vaga na semifinal da competição.
Como chega o Brasil?
Na fase de grupos do Mundial, o Brasil venceu Bulgária, Chile, Tailândia e Tunísia sem perder nenhum set, mas foi derrotado pela seleção japonesa por 3 sets a 1 em seu último jogo.
Com esse resultado, a Seleção ficou em segundo lugar no Grupo D, em Surabaya, Indonésia, somando 12 pontos com quatro vitórias e uma derrota.
Nas oitavas de final, as brasileiras venceram a Coreia do Sul por 3 sets a 0 e agora avançam na competição, sonhando com a classificação para a semifinal do torneio.
Quando será o próximo jogo do Brasil?
O Brasil enfrenta a Argentina já nesta sexta-feira (15), em partida válida pela primeira fase da competição.
Ficha de jogo
- Confronto: Brasil x Argentina
- Data: 15/08/2025
- Horário: 9h (horário de Brasília)
- Local: Surabaya, na Indonésia
- Onde assistir: Canal de youtube da Volleyball Wolrd
Convocadas do Brasil no Campeonato Mundial sub-21
- Levantadoras: Ana Berto e Amanda
- Opostas: Larissa Brandão e Rebeca
- Ponteiras: Aline Segato, Helena, Isa Rocha e Vittória
- Centrais: Giovana, Juliana Palhano e Luana
- Líbero: Sofia
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Resultados das oitavas de final do Mundial Sub-21
13 de agosto, quarta-feira
- República Popular da China 3 x 0 Tailândia - 25/15, 25/18 e 25/19
- Argentina 3 x 0 Tchéquia - 25/15, 25/13 e 25/19
- Brasil 3 x 0 República da Coreia - 25/23, 25/17 e 25/17
- Sérvia 0 x 3 Turquia - 14/25, 23/25 e 10/25
- Estados Unidos 0 x 3 Bulgária - 23/25, 16/25 e 15/25
- Itália 3 x 1 Indonésia - 25/12, 25/19, 21/25 e 25/13
- Japão 3 x 1 Croácia - 25/16, 22/25, 25/17 e 25/17
- Polônia 3 x 0 Porto Rico - 25/15, 25/16 e 25/13