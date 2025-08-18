Mundial de Vôlei Feminino 2025: confira datas e horários dos jogos
O Mundial de Vôlei 2025 terá 32 seleções, 64 jogos em 4 cidades na fase de grupos; mata-mata será disputado exclusivamente em Bangkok.
A FIVB anunciou que o Mundial Feminino de Vôlei 2025 acontecerá na Tailândia, de 22 de agosto a 7 de setembro.
O torneio contará com 32 seleções, distribuídas em oito grupos de quatro equipes na fase inicial. Os dois melhores de cada grupo avançam para a fase eliminatória.
Os jogos da primeira fase serão disputados em quatro cidades-sede: Bangkok, Chiang Mai, Nakhon Ratchasima e Phuket, somando 64 partidas em 14 dias. A partir das oitavas de final até a decisão, todas as partidas serão concentradas em Bangkok.
Formato da competição:
- Fase de grupos: todos se enfrentam dentro da chave (round-robin).
- Mata-mata: as 16 equipes classificadas se enfrentam em formato eliminatório até a final
Como chega o Brasil?
A seleção brasileira busca o título inédito da competição. Ao longo da história do Mundial feminino, o Brasil soma quatro pratas e um bronze, sendo vice-campeã em 2022 ao perder para a Sérvia na decisão.
O Brasil está colocado no Grupo C, ao lado de Porto Rico, França e Grécia. Todos os jogos do time serão realizados em Chiang Mai, com partidas previstas para 16h e 19h30 no horário local (o Brasil, como equipe cabeça de chave, jogará sempre às 19h30, horário de Brasília).
- 22 de agosto (sexta-feira) — estreia contra a Grécia
- 24 de agosto (domingo) — enfrenta a França
- 26 de agosto (terça-feira) — duelo contra Porto Rico
Grupos do Mundial de Vôlei Feminino 2025
- Grupo A – Tailândia, Suécia, Países Baixos e Egito
- Grupo B – Itália, Cuba, Bélgica e Eslováquia
- Grupo C – Brasil, Porto Rico, França e Grécia
- Grupo D – Estados Unidos, Tchéquia, Argentina e Eslovênia
- Grupo E – Türkiye, Canadá, Bulgária e Espanha
- Grupo F – República Popular da China, República Dominicana, Colômbia e México
- Grupo G – Polônia, Alemanha, Quênia e Vietnã
- Grupo H – Japão, Sérvia, Ucrânia e Camarões
Veja a tabela completa do Mundial de Vôlei Feminino 2025
Fase de grupos
22 de agosto, sexta-feira
- 6h: Tchéquia x Argentina
- 6h: Porto Rico x França
- 7h: Países Baixos x Suécia
- 7h: Bélgica x Cuba
- 9h30: Estados Unidos x Eslovênia
- 9h30: Brasil x Grécia
- 10h30: Tailândia x Egito
- 10h30: Itália x Eslováquia
23 de agosto, sábado
- 6h: Canadá x Bulgária
- 6h: República Dominicana x Colômbia
- 7h: Japão x Camarões
- 7h: Alemanha x Quênia
- 9h30: Türkiye x Espanha
- 9h30: República Popular da China x México
- 10h30: Sérvia x Ucrânia
- 10h30: Polônia x Vietnã
24 de agosto, domingo
- 6h: Tchéquia x Eslovênia
- 6h: Porto Rico x Grécia
- 7h: Países Baixos x Egito
- 7h: Itália x Cuba
- 9h30: Estados Unidos x Argentina
- 9h30: Brasil x França
- 10h30: Tailândia x Suécia
- 10h30: Bélgica x Eslováquia
25 de agosto, segunda-feira
- 6h: Canadá x Espanha
- 6h: República Dominicana x México
- 7h: Japão x Ucrânia
- 7h: Alemanha x Vietnã
- 9h30: Türkiye x Búlgaria
- 9h30: República Popular da China x Colômbia
- 10h30: Sérvia x Camarões
- 10h30: Polônia x Quênia
26 de agosto, terça-feira
- 6h: Argentina x Eslovênia
- 6h: França x Grécia
- 7h: Suécia x Egito
- 7h: Itália x Bélgica
- 9h30: Estados Unidos x Tchéquia
- 9h30: Brasil x Porto Rico
- 10h30: Tailândia x Países Baixos
- 10h30: Cuba x Eslováquia
27 de agosto, quarta-feira
- 6h: Türkiye x Canadá
- 6h: Colômbia x México
- 7h: Japão x Sérvia
- 7h: Quênia x Vietnã
- 9h30: Bulgária x Espanha
- 9h30: República Popular da China x República Dominicana
- 10h30: Ucrânia x Camarões
- 10h30: Polônia x Alemanha
Oitavas de final
29 de agosto, sexta-feira
- 7h: Vencedor do A x Segundo do H
- 10h30: Vencedor do H x Segundo do A
30 de agosto, sábado
- 7h: Vencedor do B x Segundo do G
- 10h30: Vencedor do G x Segundo do B
31 de agosto, domingo
- 7h: Vencedor do C x Segundo do F
- 10h30: Vencedor do F x Segundo do C
1º de setembro, segunda-feira
- 7h: Vencedor do D x Segundo do E
- 10h30: Vencedor do E x Segundo do D
Quartas de final
3 de setembro, quarta-feira
- 7h: Quartas de final 1 (A e H)
- 10h30: Quartas de final 2 (B e G)
4 de setembro, quinta-feira
- 7h: Quartas de final 3 (C e F)
- 10h30: Quartas de final 4 (D e E)
Semifinais
6 de setembro, sábado
- 5h30: Semifinal 1 (vencedores das quartas 1 e 4)
- 9h30: Semifinal 2 (vencedores das quartas 2 e 3)
Final
7 de setembro, domingo
- 5h30: Disputa do bronze
- 9h30: Disputa do ouro