Mundial de Vôlei Feminino 2025: confira datas e horários dos jogos

O Mundial de Vôlei 2025 terá 32 seleções, 64 jogos em 4 cidades na fase de grupos; mata-mata será disputado exclusivamente em Bangkok.

Por João Victor Tavares Publicado em 18/08/2025 às 14:56
Jogadoras da Seleção Brasileira Feminina de Vôlei celebram ponto na VNL
Jogadoras da Seleção Brasileira Feminina de Vôlei celebram ponto na VNL - Reprodução/ Volleyball World

A FIVB anunciou que o Mundial Feminino de Vôlei 2025 acontecerá na Tailândia, de 22 de agosto a 7 de setembro.

O torneio contará com 32 seleções, distribuídas em oito grupos de quatro equipes na fase inicial. Os dois melhores de cada grupo avançam para a fase eliminatória.

Os jogos da primeira fase serão disputados em quatro cidades-sede: Bangkok, Chiang Mai, Nakhon Ratchasima e Phuket, somando 64 partidas em 14 dias. A partir das oitavas de final até a decisão, todas as partidas serão concentradas em Bangkok.

Formato da competição:

  • Fase de grupos: todos se enfrentam dentro da chave (round-robin).
  • Mata-mata: as 16 equipes classificadas se enfrentam em formato eliminatório até a final

Como chega o Brasil?

A seleção brasileira busca o título inédito da competição. Ao longo da história do Mundial feminino, o Brasil soma quatro pratas e um bronze, sendo vice-campeã em 2022 ao perder para a Sérvia na decisão.

O Brasil está colocado no Grupo C, ao lado de Porto Rico, França e Grécia. Todos os jogos do time serão realizados em Chiang Mai, com partidas previstas para 16h e 19h30 no horário local (o Brasil, como equipe cabeça de chave, jogará sempre às 19h30, horário de Brasília).

  • 22 de agosto (sexta-feira) — estreia contra a Grécia
  • 24 de agosto (domingo) — enfrenta a França
  • 26 de agosto (terça-feira) — duelo contra Porto Rico

Grupos do Mundial de Vôlei Feminino 2025

  • Grupo A – Tailândia, Suécia, Países Baixos e Egito
  • Grupo B – Itália, Cuba, Bélgica e Eslováquia
  • Grupo CBrasil, Porto Rico, França e Grécia
  • Grupo D – Estados Unidos, Tchéquia, Argentina e Eslovênia
  • Grupo E – Türkiye, Canadá, Bulgária e Espanha
  • Grupo F – República Popular da China, República Dominicana, Colômbia e México
  • Grupo G – Polônia, Alemanha, Quênia e Vietnã
  • Grupo H – Japão, Sérvia, Ucrânia e Camarões

Veja a tabela completa do Mundial de Vôlei Feminino 2025

Fase de grupos

22 de agosto, sexta-feira

  • 6h: Tchéquia x Argentina
  • 6h: Porto Rico x França
  • 7h: Países Baixos x Suécia
  • 7h: Bélgica x Cuba
  • 9h30: Estados Unidos x Eslovênia
  • 9h30: Brasil x Grécia
  • 10h30: Tailândia x Egito
  • 10h30: Itália x Eslováquia

23 de agosto, sábado

  • 6h: Canadá x Bulgária
  • 6h: República Dominicana x Colômbia
  • 7h: Japão x Camarões
  • 7h: Alemanha x Quênia
  • 9h30: Türkiye x Espanha
  • 9h30: República Popular da China x México
  • 10h30: Sérvia x Ucrânia
  • 10h30: Polônia x Vietnã

24 de agosto, domingo

  • 6h: Tchéquia x Eslovênia
  • 6h: Porto Rico x Grécia
  • 7h: Países Baixos x Egito
  • 7h: Itália x Cuba
  • 9h30: Estados Unidos x Argentina
  • 9h30: Brasil x França
  • 10h30: Tailândia x Suécia
  • 10h30: Bélgica x Eslováquia

25 de agosto, segunda-feira

  • 6h: Canadá x Espanha
  • 6h: República Dominicana x México
  • 7h: Japão x Ucrânia
  • 7h: Alemanha x Vietnã
  • 9h30: Türkiye x Búlgaria
  • 9h30: República Popular da China x Colômbia
  • 10h30: Sérvia x Camarões
  • 10h30: Polônia x Quênia

26 de agosto, terça-feira

  • 6h: Argentina x Eslovênia
  • 6h: França x Grécia
  • 7h: Suécia x Egito
  • 7h: Itália x Bélgica
  • 9h30: Estados Unidos x Tchéquia
  • 9h30: Brasil x Porto Rico
  • 10h30: Tailândia x Países Baixos
  • 10h30: Cuba x Eslováquia

27 de agosto, quarta-feira

  • 6h: Türkiye x Canadá
  • 6h: Colômbia x México
  • 7h: Japão x Sérvia
  • 7h: Quênia x Vietnã
  • 9h30: Bulgária x Espanha
  • 9h30: República Popular da China x República Dominicana
  • 10h30: Ucrânia x Camarões
  • 10h30: Polônia x Alemanha

Oitavas de final

29 de agosto, sexta-feira

  • 7h: Vencedor do A x Segundo do H
  • 10h30: Vencedor do H x Segundo do A

30 de agosto, sábado

  • 7h: Vencedor do B x Segundo do G
  • 10h30: Vencedor do G x Segundo do B

31 de agosto, domingo

  • 7h: Vencedor do C x Segundo do F
  • 10h30: Vencedor do F x Segundo do C

1º de setembro, segunda-feira

  • 7h: Vencedor do D x Segundo do E
  • 10h30: Vencedor do E x Segundo do D

Quartas de final

3 de setembro, quarta-feira

  • 7h: Quartas de final 1 (A e H)
  • 10h30: Quartas de final 2 (B e G)

4 de setembro, quinta-feira

  • 7h: Quartas de final 3 (C e F)
  • 10h30: Quartas de final 4 (D e E)

Semifinais

6 de setembro, sábado

  • 5h30: Semifinal 1 (vencedores das quartas 1 e 4)
  • 9h30: Semifinal 2 (vencedores das quartas 2 e 3)

Final

7 de setembro, domingo

  • 5h30: Disputa do bronze
  • 9h30: Disputa do ouro

