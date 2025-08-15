Brasil x Itália no Mundial Sub-21 de Volêi: data, horário e onde assistir ao vivo
Após vencer com autoridade a seleção da Argentina, as brasileiras chegam novamente empolgadas para o próximo desafio na competição.
A Seleção Brasileira enfrenta a Itália na semifinal do Mundial de Vôlei Feminino Sub-21. O confronto acontece nesta sábado-feira (16).
A partida terá início às 6h (horário de Brasília).
Como chega o Brasil?
Na fase de grupos do Mundial, o Brasil venceu Bulgária, Chile, Tailândia e Tunísia sem perder nenhum set, mas foi derrotado pela seleção japonesa por 3 sets a 1 em seu último jogo.
Com esse resultado, a Seleção ficou em segundo lugar no Grupo D, em Surabaya, Indonésia, somando 12 pontos com quatro vitórias e uma derrota.
Nas oitavas de final, as brasileiras venceram a Coreia do Sul por 3 sets a 0 e avançaram para enfrentar a Argentina.
Nas quartas, o Brasil não teve maiores dificuldades para superar a adversária, vencendo em sets diretos a equipe que estava invicta na competição.
Onde assistir ao vivo?
O confronto das quartas de final entre a Seleção brasileira e Itália contará com transmissão no YouTube da Volleyball World.
Ficha de jogo
- Confronto: Brasil x Itália
- Data: 16/08/2025
- Horário: 6h (horário de Brasília)
- Local: Surabaya, na Indonésia
- Onde assistir: Canal de youtube da Volleyball Wolrd
Equipe do Brasil
O Brasil chega ao Mundial Sub-21 de Vôlei feminino com 12 atletas sob o comando do técnico Wagner Luiz Coppini Fernandes. Um dos maiores destaques da equipe é a ponteira Helena, de 20 anos.
- Amanda - Levantadora
- Ana Berto - Levantadora
- Larissa - Oposta
- Isa - Ponteira
- Rebeca - Oposta
- Aline - Ponteira
- Luana - Central
- Helena - Ponteira
- Vittoria - Ponteira
- S. Will - Líbero
- Palhano - Central
- Giovana - Central
Semifinais do Mundial sub-21 de vôlei feminino 2025
16 de agosto, sábado
- 6h: Brasil x Itália
- 9h: Bulgária x Japão