fechar
Volei | Notícia

Brasil x Itália no Mundial Sub-21 de Volêi: data, horário e onde assistir ao vivo

Após vencer com autoridade a seleção da Argentina, as brasileiras chegam novamente empolgadas para o próximo desafio na competição.

Por João Victor Tavares Publicado em 15/08/2025 às 15:12
Brasil estreia com vitória no Mundial de Vôlei Feminino sub-21
Brasil estreia com vitória no Mundial de Vôlei Feminino sub-21 - Divulgação, FIVB

A Seleção Brasileira enfrenta a Itália na semifinal do Mundial de Vôlei Feminino Sub-21. O confronto acontece nesta sábado-feira (16).

A partida terá início às 6h (horário de Brasília).

Como chega o Brasil?

Na fase de grupos do Mundial, o Brasil venceu Bulgária, Chile, Tailândia e Tunísia sem perder nenhum set, mas foi derrotado pela seleção japonesa por 3 sets a 1 em seu último jogo.

Com esse resultado, a Seleção ficou em segundo lugar no Grupo D, em Surabaya, Indonésia, somando 12 pontos com quatro vitórias e uma derrota.

Nas oitavas de final, as brasileiras venceram a Coreia do Sul por 3 sets a 0 e avançaram para enfrentar a Argentina.

Nas quartas, o Brasil não teve maiores dificuldades para superar a adversária, vencendo em sets diretos a equipe que estava invicta na competição.

Onde assistir ao vivo?

O confronto das quartas de final entre a Seleção brasileira e Itália contará com transmissão no YouTube da Volleyball World.

Ficha de jogo

  • Confronto: Brasil x Itália
  • Data: 16/08/2025
  • Horário: 6h (horário de Brasília)
  • Local: Surabaya, na Indonésia
  • Onde assistir: Canal de youtube da Volleyball Wolrd

Leia Também

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Equipe do Brasil

O Brasil chega ao Mundial Sub-21 de Vôlei feminino com 12 atletas sob o comando do técnico Wagner Luiz Coppini Fernandes. Um dos maiores destaques da equipe é a ponteira Helena, de 20 anos.

  • Amanda - Levantadora
  • Ana Berto - Levantadora
  • Larissa - Oposta
  • Isa - Ponteira
  • Rebeca - Oposta
  • Aline - Ponteira
  • Luana - Central
  • Helena - Ponteira
  • Vittoria - Ponteira
  • S. Will - Líbero
  • Palhano - Central
  • Giovana - Central

Semifinais do Mundial sub-21 de vôlei feminino 2025

16 de agosto, sábado

  • 6h: Brasil x Itália
  • 9h: Bulgária x Japão

Leia também

Semifinal do Mundial de Vôlei Feminino Sub-21: confira datas e horários dos jogos
Vôlei Feminino

Semifinal do Mundial de Vôlei Feminino Sub-21: confira datas e horários dos jogos
Quartas de final do Mundial de Vôlei Feminino Sub-21: confira datas e horários dos jogos
Vôlei Feminino

Quartas de final do Mundial de Vôlei Feminino Sub-21: confira datas e horários dos jogos

Compartilhe

Tags