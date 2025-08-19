Volei | Notícia
Mundial de Vôlei Feminino 2025: Zé Roberto define as 14 convocadas para o campeonato
A seleção brasileira feminina estreia nesta semana na competição e chega com boas expectativas após conquistar a medalha de prata na VNL.
O técnico Zé Roberto divulgou as 14 atletas convocadas para representar o Brasil no Mundial de Vôlei Feminino 2025. Após conquistar a prata na última edição do torneio, a seleção entra em quadra em busca de um título inédito.
A estreia das brasileiras será na próxima sexta-feira (22 de agosto), às 9h30 (horário de Brasília), contra a equipe da Grécia.
Relacionadas para o Mundial de Vôlei 2025
- Levantadoras: Macris e Roberta
- Opostas: Kisy, Rosamaria e Tainara
- Ponteiras: Gabi, Helena e Júlia Bergmann
- Centrais: Diana, Júlia Kudiess, Lorena e Luzia
- Líberos: Laís e Marcelle
Jogos do Brasil na fase de grupos do Mundial
22 de agosto (sexta-feira)
- 9h30 (horário de Brasília) – Brasil x Grécia
24 de agosto (domingo)
- 9h30 – Brasil x França
26 de agosto (terça-feira)
- 9h30 – Brasil x Porto Rico
Leia Também
Vamos conversar no ZAP?ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Grupos do Mundial de Vôlei Feminino 2025
- Grupo A – Tailândia, Suécia, Países Baixos e Egito
- Grupo B – Itália, Cuba, Bélgica e Eslováquia
- Grupo C – Brasil, Porto Rico, França e Grécia
- Grupo D – Estados Unidos, Tchéquia, Argentina e Eslovênia
- Grupo E – Türkiye, Canadá, Bulgária e Espanha
- Grupo F – República Popular da China, República Dominicana, Colômbia e México
- Grupo G – Polônia, Alemanha, Quênia e Vietnã
- Grupo H – Japão, Sérvia, Ucrânia e Camarões