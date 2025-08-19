fechar
Mundial de Vôlei Feminino 2025: Zé Roberto define as 14 convocadas para o campeonato

A seleção brasileira feminina estreia nesta semana na competição e chega com boas expectativas após conquistar a medalha de prata na VNL.

Por João Victor Tavares Publicado em 19/08/2025 às 16:00
Imagem da partida do Brasil pela VNL Feminina de Vôlei
Imagem da partida do Brasil pela VNL Feminina de Vôlei - Mauricio Val/FV Imagem/CBV

O técnico Zé Roberto divulgou as 14 atletas convocadas para representar o Brasil no Mundial de Vôlei Feminino 2025. Após conquistar a prata na última edição do torneio, a seleção entra em quadra em busca de um título inédito.

A estreia das brasileiras será na próxima sexta-feira (22 de agosto), às 9h30 (horário de Brasília), contra a equipe da Grécia.

Relacionadas para o Mundial de Vôlei 2025

  • Levantadoras: Macris e Roberta
  • Opostas: Kisy, Rosamaria e Tainara
  • Ponteiras: Gabi, Helena e Júlia Bergmann
  • Centrais: Diana, Júlia Kudiess, Lorena e Luzia
  • Líberos: Laís e Marcelle

Jogos do Brasil na fase de grupos do Mundial

22 de agosto (sexta-feira)

  • 9h30 (horário de Brasília) – Brasil x Grécia

24 de agosto (domingo)

  • 9h30 – Brasil x França

26 de agosto (terça-feira)

  • 9h30 – Brasil x Porto Rico

Grupos do Mundial de Vôlei Feminino 2025

  • Grupo A – Tailândia, Suécia, Países Baixos e Egito
  • Grupo B – Itália, Cuba, Bélgica e Eslováquia
  • Grupo CBrasil, Porto Rico, França e Grécia
  • Grupo D – Estados Unidos, Tchéquia, Argentina e Eslovênia
  • Grupo E – Türkiye, Canadá, Bulgária e Espanha
  • Grupo F – República Popular da China, República Dominicana, Colômbia e México
  • Grupo G – Polônia, Alemanha, Quênia e Vietnã
  • Grupo H – Japão, Sérvia, Ucrânia e Camarões

