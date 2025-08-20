fechar
Volei | Notícia

Mundial de Vôlei Feminino 2025: datas, horários e onde assistir ao vivo

O Mundial de Vôlei Feminino 2025 será na Tailândia de 22 de agosto a 07 de setembro, com 32 seleções em fase de grupos e mata-mata até as oitavas.

Por João Victor Tavares Publicado em 20/08/2025 às 11:59
Seleção Brasileira Feminina de Vôlei
Seleção Brasileira Feminina de Vôlei - FIVB/Divulgação

Depois de ficar com a medalha de prata da Liga das Nações, derrotada pela Itália na final, o Brasil entra agora na disputa do Mundial de Vôlei Feminino. A competição será disputada na Tailândia de 22 de agosto a 7 de setembro.

O torneio é dividido em fase de grupos e mata-mata, assim como o antigo regulamento da Copa do Mundo. Sendo assim, 32 seleções são distribuídas em oito grupos de quatro equipes, que jogam em turno único entre si.

Se classificam as duas primeiras equipes de cada grupo para as oitavas de final. Esta será a primeira vez com o formato, uma vez que o Mundial de Vôlei Feminino foi aumentado de 24 para 32 participantes.

O Brasil se encontra no Grupo C da competição. Na primeira fase, a seleção comandada por José Roberto Guimarães enfrentará Porto Rico, França e Grécia.

Onde assistir o Mundial de Vôlei Feminino 2025 ao vivo?

Todos os confrontos da seleção brasileira no Mundial de Vôlei Feminino deste ano contarão com transmissão do SporTV2 (canal fechado).

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Lembrando que alguns jogos também serão transmitidos no canal VBTV (youtube).

Jogos do Brasil na fase de grupos do Mundial

22 de agosto (sexta-feira)

  • 9h30 (horário de Brasília) – Brasil x Grécia

24 de agosto (domingo)

  • 9h30 – Brasil x França

26 de agosto (terça-feira)

  • 9h30 – Brasil x Porto Rico

Leia Também

Grupos do Mundial de Vôlei Feminino 2025

  • Grupo A – Tailândia, Suécia, Países Baixos e Egito
  • Grupo B – Itália, Cuba, Bélgica e Eslováquia
  • Grupo CBrasil, Porto Rico, França e Grécia
  • Grupo D – Estados Unidos, Tchéquia, Argentina e Eslovênia
  • Grupo E – Türkiye, Canadá, Bulgária e Espanha
  • Grupo F – República Popular da China, República Dominicana, Colômbia e México
  • Grupo G – Polônia, Alemanha, Quênia e Vietnã
  • Grupo H – Japão, Sérvia, Ucrânia e Camarões

Leia também

Mundial de Vôlei Feminino 2025: Zé Roberto define as 14 convocadas para o campeonato
Vôlei

Mundial de Vôlei Feminino 2025: Zé Roberto define as 14 convocadas para o campeonato
Mundial de Vôlei Feminino 2025: confira datas e horários dos jogos
Vôlei

Mundial de Vôlei Feminino 2025: confira datas e horários dos jogos

Compartilhe

Tags