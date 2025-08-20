Mundial de Vôlei Feminino 2025: datas, horários e onde assistir ao vivo
O Mundial de Vôlei Feminino 2025 será na Tailândia de 22 de agosto a 07 de setembro, com 32 seleções em fase de grupos e mata-mata até as oitavas.
Depois de ficar com a medalha de prata da Liga das Nações, derrotada pela Itália na final, o Brasil entra agora na disputa do Mundial de Vôlei Feminino. A competição será disputada na Tailândia de 22 de agosto a 7 de setembro.
O torneio é dividido em fase de grupos e mata-mata, assim como o antigo regulamento da Copa do Mundo. Sendo assim, 32 seleções são distribuídas em oito grupos de quatro equipes, que jogam em turno único entre si.
Se classificam as duas primeiras equipes de cada grupo para as oitavas de final. Esta será a primeira vez com o formato, uma vez que o Mundial de Vôlei Feminino foi aumentado de 24 para 32 participantes.
O Brasil se encontra no Grupo C da competição. Na primeira fase, a seleção comandada por José Roberto Guimarães enfrentará Porto Rico, França e Grécia.
Onde assistir o Mundial de Vôlei Feminino 2025 ao vivo?
Todos os confrontos da seleção brasileira no Mundial de Vôlei Feminino deste ano contarão com transmissão do SporTV2 (canal fechado).
Lembrando que alguns jogos também serão transmitidos no canal VBTV (youtube).
Jogos do Brasil na fase de grupos do Mundial
22 de agosto (sexta-feira)
- 9h30 (horário de Brasília) – Brasil x Grécia
24 de agosto (domingo)
- 9h30 – Brasil x França
26 de agosto (terça-feira)
- 9h30 – Brasil x Porto Rico
Grupos do Mundial de Vôlei Feminino 2025
- Grupo A – Tailândia, Suécia, Países Baixos e Egito
- Grupo B – Itália, Cuba, Bélgica e Eslováquia
- Grupo C – Brasil, Porto Rico, França e Grécia
- Grupo D – Estados Unidos, Tchéquia, Argentina e Eslovênia
- Grupo E – Türkiye, Canadá, Bulgária e Espanha
- Grupo F – República Popular da China, República Dominicana, Colômbia e México
- Grupo G – Polônia, Alemanha, Quênia e Vietnã
- Grupo H – Japão, Sérvia, Ucrânia e Camarões