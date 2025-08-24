Ex-jogador da Seleção Brasileira está confirmado em A Fazenda 2025, diz site

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

"A Fazenda 17" terá um reforço de peso, segundo site. O novo confirmado no reality seria um jogador vencedor da Copa pela Seleção Brasileira.

A próxima edição de A Fazenda 17 está cada vez mais próxima e novos nomes começam a ser confirmados no elenco.

De acordo com informações obtidas pelo novo site, mais um participantes já têm presença garantida.

Trata-se de um jogador de futebol que foi campeão da Copa do Mundo de 2002 pela Seleção Brasileira.

Edílson Capetinha estará em A Fazenda

Segundo o Portal Leo Dias, o jogador é Edílson Capetinha, multicampeão e ídolo em clubes como Flamengo, Corinthians e Palmeiras, estará no elenco do reality rural, mantendo a tradição de ex-jogadores em A Fazenda.

Em 2020, o ex-jogador chegou a revelar que foi convidado a participar do reality, mas recusou pois tinha contrato com a Band no programa “Donos da Bola”.

Entre os ex-jogadores de futebol que já participaram do reality, estão Paulo Nunes (A Fazenda 6), Amaral (A Fazenda 8), Viola (A Fazenda 3), Radamés (A Fazenda 15) e Túlio Maravilha (A Fazenda 11).

Outros participantes cotados para A Fazenda