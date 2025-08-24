Doces fit: 5 sobremesas gostosas e saudáveis para não sair da dieta

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Conteúdo editorial que oferece ao leitor ambiente de compras.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Conheça 5 receitas de sobremesas fitness práticas, saudáveis e saborosas, perfeitas para quem quer manter a dieta, mas ainda se deliciar sem culpa.

Clique aqui e escute a matéria

Manter a dieta não precisa significar abrir mão do prazer de comer doces. Cada vez mais, receitas fitness surgem como alternativas saborosas, leves e nutritivas, que permitem aproveitar sobremesas sem culpa.

Brownies, brigadeiros, panquecas, gelatinas e vitaminas podem ser adaptados para versões fit, com menos açúcar, gorduras saudáveis e ingredientes funcionais.

Estas cinco receitas selecionadas combinam praticidade, sabor e benefícios nutricionais, perfeitas para quem quer se deliciar sem sair da rotina saudável.

Doces saudáveis: 5 opções fit para saborear sem sair da dieta

1. Brownie simples de cacau

Brownie (Imagem: etorres| Shutterstock) - Portal Edicase

O brownie simples de cacau é uma opção prática e deliciosa para quem ama chocolate, mas quer evitar excesso de açúcar e gordura.

Ingredientes:

2 ovos

2 colheres de sopa de cacau em pó 100%

1/2 xícara de farinha de aveia

1/3 xícara de adoçante culinário

1 colher de chá de fermento em pó

2 colheres de sopa de óleo de coco

Modo de preparo:

Pré-aqueça o forno a 180ºC. Misture todos os ingredientes até obter massa homogênea. Despeje em forma untada e asse por 15 a 20 minutos. Deixe esfriar antes de cortar em pedaços.

VEJA TAMBÉM: 5 receitas de sobremesas fit sem chocolate para comer sem culpa

2. Brigadeiro fit

Brigadeiro - Reprodução/ Pixabay

O brigadeiro fit é ideal para matar a vontade de chocolate sem sair da dieta. Pode ser consumido como lanche ou sobremesa.

Ingredientes:

1 lata de leite condensado fit ou leite de coco

2 colheres de sopa de cacau em pó 100%

1 colher de sopa de óleo de coco

Chocolate granulado diet para enrolar

Modo de preparo:

Misture leite condensado fit, cacau e óleo de coco em panela. Cozinhe em fogo médio, mexendo sempre, até desgrudar do fundo. Deixe esfriar e enrole bolinhas, passando no granulado diet.

3. Panqueca low-carb

Imagem ilustrativa das panquecas de aveia fitness - FREEPIK

Leve e versátil, a panqueca low-carb é perfeita para o café da manhã ou lanche da tarde.

Ingredientes:

1 ovo

1 colher de sopa de farinha de amêndoas

1 colher de sopa de leite vegetal

1/2 colher de chá de fermento em pó

Modo de preparo:

Misture todos os ingredientes até formar massa homogênea. Aqueça a frigideira antiaderente e despeje a massa. Cozinhe de 2 a 3 minutos de cada lado até dourar. Sirva com frutas frescas ou melado de agave.

4. Gelatina diet com frutas

Gelatina colorida (Imagem: New Africa | Shutterstock) - Portal Edicase

A gelatina diet com frutas é refrescante e rica em fibras, ajudando na digestão e hidratação.

Ingredientes:

1 pacote de gelatina diet sabor de sua preferência

200 ml de água quente

200 ml de água fria

Frutas picadas (morango, kiwi, manga, etc.)

Modo de preparo:

Dissolva a gelatina na água quente e depois acrescente a água fria. Coloque em potes individuais e adicione as frutas picadas. Leve à geladeira por, no mínimo, 2 horas.

5. Vitamina de abacate

Vitamina de abacate com banana (Imagem: VLADIMIR VK | Shutterstock) - Portal Edicase

Rica em gorduras boas e vitaminas, a vitamina de abacate é cremosa e nutritiva, ideal para começar o dia com energia.

Ingredientes:

1/2 abacate

1 xícara de leite vegetal

1 colher de sopa de mel ou adoçante natural

Gelo a gosto

Modo de preparo:

Bata todos os ingredientes no liquidificador até obter consistência cremosa. Sirva gelada.



Conheça 6 alimentos que te ajudam a desinchar | Receita saudável

