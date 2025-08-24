fechar
Doces fit: 5 sobremesas gostosas e saudáveis para não sair da dieta

Conheça 5 receitas de sobremesas fitness práticas, saudáveis e saborosas, perfeitas para quem quer manter a dieta, mas ainda se deliciar sem culpa.

Por Myllena Wu Publicado em 24/08/2025 às 11:26
Imagem de brigadeiro de pregui&ccedil;oso que n&atilde;o precisa cozinhar
Imagem de brigadeiro de preguiçoso que não precisa cozinhar - Reprodução/Freepik

Manter a dieta não precisa significar abrir mão do prazer de comer doces. Cada vez mais, receitas fitness surgem como alternativas saborosas, leves e nutritivas, que permitem aproveitar sobremesas sem culpa.

Brownies, brigadeiros, panquecas, gelatinas e vitaminas podem ser adaptados para versões fit, com menos açúcar, gorduras saudáveis e ingredientes funcionais.

Estas cinco receitas selecionadas combinam praticidade, sabor e benefícios nutricionais, perfeitas para quem quer se deliciar sem sair da rotina saudável.

Doces saudáveis: 5 opções fit para saborear sem sair da dieta

1. Brownie simples de cacau

Portal Edicase
Brownie (Imagem: etorres| Shutterstock) - Portal Edicase

O brownie simples de cacau é uma opção prática e deliciosa para quem ama chocolate, mas quer evitar excesso de açúcar e gordura.

Ingredientes:

  • 2 ovos
  • 2 colheres de sopa de cacau em pó 100%
  • 1/2 xícara de farinha de aveia
  • 1/3 xícara de adoçante culinário
  • 1 colher de chá de fermento em pó
  • 2 colheres de sopa de óleo de coco

Modo de preparo:

  1. Pré-aqueça o forno a 180ºC.
  2. Misture todos os ingredientes até obter massa homogênea.
  3. Despeje em forma untada e asse por 15 a 20 minutos.
  4. Deixe esfriar antes de cortar em pedaços.

2. Brigadeiro fit

Reprodução/ Pixabay
Brigadeiro - Reprodução/ Pixabay

O brigadeiro fit é ideal para matar a vontade de chocolate sem sair da dieta. Pode ser consumido como lanche ou sobremesa.

Ingredientes:

  • 1 lata de leite condensado fit ou leite de coco
  • 2 colheres de sopa de cacau em pó 100%
  • 1 colher de sopa de óleo de coco
  • Chocolate granulado diet para enrolar

Modo de preparo:

  1. Misture leite condensado fit, cacau e óleo de coco em panela.
  2. Cozinhe em fogo médio, mexendo sempre, até desgrudar do fundo.
  3. Deixe esfriar e enrole bolinhas, passando no granulado diet.

3. Panqueca low-carb

FREEPIK
Imagem ilustrativa das panquecas de aveia fitness - FREEPIK

Leve e versátil, a panqueca low-carb é perfeita para o café da manhã ou lanche da tarde.

Ingredientes:

  • 1 ovo
  • 1 colher de sopa de farinha de amêndoas
  • 1 colher de sopa de leite vegetal
  • 1/2 colher de chá de fermento em pó

Modo de preparo:

  1. Misture todos os ingredientes até formar massa homogênea.
  2. Aqueça a frigideira antiaderente e despeje a massa.
  3. Cozinhe de 2 a 3 minutos de cada lado até dourar.
  4. Sirva com frutas frescas ou melado de agave.

4. Gelatina diet com frutas

Portal Edicase
Gelatina colorida (Imagem: New Africa | Shutterstock) - Portal Edicase

A gelatina diet com frutas é refrescante e rica em fibras, ajudando na digestão e hidratação.

Ingredientes:

  • 1 pacote de gelatina diet sabor de sua preferência
  • 200 ml de água quente
  • 200 ml de água fria
  • Frutas picadas (morango, kiwi, manga, etc.)

Modo de preparo:

  1. Dissolva a gelatina na água quente e depois acrescente a água fria.
  2. Coloque em potes individuais e adicione as frutas picadas.
  3. Leve à geladeira por, no mínimo, 2 horas.

5. Vitamina de abacate

Portal Edicase
Vitamina de abacate com banana (Imagem: VLADIMIR VK | Shutterstock) - Portal Edicase

Rica em gorduras boas e vitaminas, a vitamina de abacate é cremosa e nutritiva, ideal para começar o dia com energia.

Ingredientes:

  • 1/2 abacate
  • 1 xícara de leite vegetal
  • 1 colher de sopa de mel ou adoçante natural
  • Gelo a gosto

Modo de preparo:

  1. Bata todos os ingredientes no liquidificador até obter consistência cremosa.
  2. Sirva gelada.

