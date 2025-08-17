3 sobremesas fit fáceis e saudáveis para comer a vontade na dieta
Aprenda a preparar sobremesas fit fáceis e saudáveis, cheias de sabor e leves para saborear sem culpa, perfeitas para aproveitar durante a dieta.
Clique aqui e escute a matéria
Cada vez mais, quem busca qualidade de vida opta por doces funcionais, preparados com ingredientes naturais, nutritivos e leves, capazes de satisfazer o paladar sem comprometer a dieta.
Você não precisa abrir mão de sobremesas saborosas para seguir uma alimentação equilibrada. As sobremesas fit são alternativas inteligentes, combinando saúde, energia e praticidade, perfeitas para quem deseja manter o foco sem abrir mão do sabor.
Confira três opções de sobremesas saudáveis fáceis de preparar, que podem ser degustadas sem culpa e ainda ajudam a manter o foco na dieta.
3 receitas de sobremesas fáceis, rápidas e saudáveis para sua dieta
1. Mousse de limão fit
Leve, refrescante e com aquele toque cítrico irresistível, o mousse de limão fit é uma ótima escolha para quem quer uma sobremesa rápida sem comprometer a dieta.
Ingredientes:
- 1 pote de iogurte natural desnatado;
- 1 caixa de creme de leite light;
- 1/2 xícara de suco de limão natural;
- 1 colher de sopa de adoçante culinário ou mel (opcional);
- Raspas de limão para decorar.
LEIA TAMBÉM: 4 receitas de sobremesas fit para aproveitar nos dias frios sem culpa
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Modo de preparo:
- Bata no liquidificador o iogurte, o creme de leite light e o suco de limão até formar um creme homogêneo;
- Se preferir mais doce, adicione o adoçante ou mel;
- Distribua em taças individuais;
- Leve à geladeira por pelo menos 2 horas;
- Finalize com raspas de limão antes de servir.
2. Bolo de chocolate proteico
Perfeito para o café da tarde ou para matar a vontade de doce sem sair da dieta, o bolo de chocolate proteico combina sabor intenso e boa dose de proteínas.
Ingredientes:
- 3 ovos;
- 1/2 xícara de cacau em pó 70%;
- 1/2 xícara de aveia em flocos finos ou farinha de aveia;
- 1/2 xícara de leite desnatado ou vegetal (amêndoas, aveia);
- 1 scoop de whey protein sabor chocolate (opcional);
- 1 colher de sopa de óleo de coco;
- 1 colher de sopa de fermento em pó;
- Adoçante culinário a gosto.
Modo de preparo:
- Bata os ovos, o leite, o óleo de coco e o adoçante até formar uma mistura cremosa;
- Acrescente o cacau, a aveia e o whey protein (se usar). Misture bem;
- Adicione o fermento delicadamente;
- Despeje a massa em uma forma pequena untada com óleo de coco;
- Asse em forno preaquecido a 180 °C por cerca de 25 minutos;
- Espere esfriar um pouco e aproveite.
3. Sorvete de morango fit
Uma sobremesa gelada, doce na medida certa e sem adição de açúcar, esse sorvete de morango fit é perfeito para dias quentes ou para quando bate a vontade de comer algo refrescante.
Ingredientes:
- 2 xícaras de morangos congelados;
- 1 pote de iogurte grego natural sem açúcar;
- 2 colheres de sopa de mel ou adoçante natural;
- Algumas folhas de hortelã para decorar (opcional).
LEIA TAMBÉM: 4 sobremesas fit simples e deliciosas que vão ser suas grandes aliadas na dieta
Modo de preparo:
- Coloque os morangos congelados no processador ou liquidificador;
- Acrescente o iogurte e o mel;
- Bata até obter uma consistência cremosa;
- Leve ao congelador por 1 hora para firmar mais, se preferir;
- Sirva com folhas de hortelã para decorar.
VEJA TAMBÉM: DIETA LOW CARB: O que é dieta low carb? Quais os benefícios?