Luan Pereira reage com humor após suposta briga entre Dado Dolabella e Wanessa Camargo

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Cantor usou as redes sociais para ironizar repercussão de episódio durante encontro do elenco do Dança dos Famosos; entenda o que aconteceu.

Clique aqui e escute a matéria

O cantor Luan Pereira ganhou destaque nas redes sociais após ser apontado como protagonista de um desentendimento envolvendo Wanessa Camargo e seu ex-namorado, Dado Dolabella.

O episódio aconteceu durante um encontro informal do elenco do Dança dos Famosos, no Rio de Janeiro, e rapidamente repercutiu na mídia.

De acordo com relatos confirmados por Wanessa, o clima teria ficado tenso quando Luan demonstrou um passo de dança à cantora, segurando-a pela cintura. Apesar da presença da namorada de Luan e do caráter descontraído do momento, Dado Dolabella não teria reagido bem à situação.

Segundo informações divulgadas por Fabia Oliveira, do Metrópoles, Dado teria empurrado Luan, que acabou caindo, em um quiosque na Barra da Tijuca, onde os participantes estavam reunidos após os ensaios.

Luan Pereira optou por reagir de forma leve e irônica nas redes sociais. Ele compartilhou uma publicação humorística sobre o episódio, acrescentando emojis de risadas e mostrando que prefere levar a situação com bom humor, apesar da repercussão.

Imagem dos stories de Luan Pereira - Reprodução/Redes Sociais

"Eu nunca subestimo a capacidade dos sertanejos de se envolverem em notícias aleatórias, mas eu jamais poderia imaginar que um dia o Luan Pereira causaria uma briga por ciúme entre Dado Dolabella e Wanessa Camargo", dizia a publicação.

Wanessa Camargo se pronunciou em seu Instagram, esclarecendo os fatos. Ela confirmou que houve um momento de ciúmes por parte de Dado, mas negou qualquer agressão física contra ela:

"Gente, voltando pra SP, após dois dias lindos de ensaio para o Dança dos Famosos. Fui para um after com uma turma do programa. Houve uma crise de ciúmes por parte do meu ex, Dado, com relação ao meu amigo Luan Pereira, que gerou um momento infeliz com o Luan, que é um querido. Não houve nenhuma agressão comigo. Estou muito bem! Vamos viver de verdade! E dançar muito!", escreveu a artista.

O episódio reforça o poder das redes sociais na amplificação de situações que, em outros contextos, poderiam passar despercebidas, e mostra a postura bem-humorada de Luan diante da situação.