Beatriz Reis revela que recebeu pedidos de desculpas depois de ganhar fama no BBB 24

Ex-BBB revelou em podcast que antigos colegas da produtora onde trabalhou pediram perdão após sua fama; confira os detalhes da declaração!

Por Bianca Tavares Publicado em 23/08/2025 às 10:55 | Atualizado em 23/08/2025 às 10:59
Imagem de Beatriz Reis
Imagem de Beatriz Reis - Reprodução/Instagram/@gabrieltrindads

Beatriz Reis, participante do BBB 24, abriu o jogo no podcast WOWCast, comandado por Brunno Rangel e Ma Feitosa, e contou que após sua participação no reality show recebeu mensagens de pedido de desculpas de antigos colegas de trabalho.

Segundo a influenciadora, pessoas da produtora onde atuou chegaram a dizer que ela "não iria ser nada", mas mudaram de postura depois que ela conquistou notoriedade.

Beatriz revela mais sobre o passado

A ex-sister trabalhou em uma produtora de vídeo em 2021, enfrentando críticas e comentários maldosos de alguns colegas, além de situações de assédio.

Apesar dos obstáculos, Beatriz aproveitou a experiência para aprender sobre edição, produção de vídeos e atuação, mesmo sem experiência prévia.

“Lá eu escutava muita coisa cruel do tipo: 'Você não vai conseguir, quem você pensa que você é? Todo mundo aqui fez faculdade, você caiu de paraquedas'. Eu sempre dei o meu melhor: aprendi a editar vídeos, bater claquete, ficar perto do diretor. Aonde eu chegava, sempre fazia o meu trabalho da melhor maneira possível”, contou.

Ela lembrou ainda de um episódio marcante em que três colegas a confrontaram ao mesmo tempo, dizendo que ela era ingrata e que não merecia tentar atuar ou participar de comerciais.

Beatriz respondeu que cada desafio era apenas um degrau da sua trajetória e que não deixaria de sonhar.

Após deixar o Big Brother, um dos colegas da produtora entrou em contato pelo WhatsApp pedindo desculpas. “Eu recebi pedido de perdão de pessoas da produtora depois que eu saí do Big Brother”, revelou. Um dos apresentadores comentou: “Agora que a pessoa ficou famosa”, e Beatriz completou: “Agora é fácil”.

