Após polêmica, Paola Carosella e Blogueirinha apagam vídeos de entrevista
Blogueirinha e Paola Carosella acabaram chamando a atenção de muitos internautas após apagarem vídeos de entrevista das redes sociais!
Está servida com uma torta de climão?
Na noite da última quinta-feira, 21 de agosto, Paola Carosella e Blogueirinha chamaram a atenção dos internautas após deixarem de se seguir nas redes sociais.
Além disso, ambas apagaram todos os vídeos relacionados a entrevista para o "De Frente com a Blogueirinha".
Climão entre Paola Carosella e Blogueirinha
Segundo o portal Bnews, a atitude das famosas dividiu os internautas.
Na web, alguns comentaram que essa seria apenas mais uma "brincadeira" de Bruno, influenciador por trás da personagem Blogueirinha.
Apesar disso, outras pessoas declararam que o entrevistador não iria tão longe por uma jogada de marketing.
"Vindo da blogueirinha não dá pra saber oq é marketing e oq realmente aconteceu", escreveu um usuário do X.
Até o momento, nenhuma das duas comentou publicamente o motivo da exclusão dos conteúdos ou se houve algum desentendimento por trás da decisão.