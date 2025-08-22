Deborah Secco revela vício em realities shows: ‘Apaixonada’

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Deborah Secco, apresentadora do reality show Terceira Metade, do Globoplay, em entrevista ao TVZ Ao Vivo, no Multishow, nesta quinta-feira (21), confessou que sempre foi viciada nesse tipo de entretenimento.

“Comecei a assistir ao BBB lá atrás. Era uma das poucas pessoas que falava disso com naturalidade, que debatia, brigava, torcia. E sou uma apaixonada mesmo por esse formato, porque pessoas muito me interessam”, revelou.

“[No Terceira Metade] Eu estava lá também como espectadora, me envolvendo com eles, sentindo um pouco tudo o que eles sentiam. Então, foi realmente muito especial. Espero poder apresentar muitos outros programas. Esse lugar da apresentadora me realizou, me fez muito feliz. Mas a apresentadora de reality, acho que vai ter sempre um carinho especial”, explicou.

Por falar em Terceira Metade, o reality show apresentado por Deborah Secco não caiu nas graças da colunista Anna Luiza Santiago, do jornal O Globo, que deu nota zero para a atração.

“Nota zero para cenas prescindíveis de Deborah Secco no início de Terceira Metade. Ela surge de roupão, recebe elogios, ataca de datilógrafa e é auxiliada por duas pessoas para tirar meras sandálias. Nada que agregue ao reality”, disparou.

