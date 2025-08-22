Danilo Mesquita, apontado como affair de Bruna Marquezine, exibe volumão na sunga
Clique aqui e escute a matéria
Danilo Mesquita, ator, nesta quinta-feira (21), no storie, postou uma foto de sunga na praia. Com abdômen sarado, o bonitão mostrou um certo volume saliente na peça.
Recentemente, o ator causou polêmica ao aparecer no aniversário de 30 anos de Bruna Marquezine, no Rio de Janeiro. A atriz é apontada como o novo affair dele. Porém, na festa, Danilo chamou atenção por aparecer com um look parecido a João Guilherme, ex de Bruna, que também foi ao evento.
LEIA AGORA: Sucesso nos anos 2000, Felipe Dylon mostra barriga saliente em dia de surf
Bruna Marquezine e Danilo Mesquita são os protagonistas da série Amor da Minha Vida, do Disney+. As gravações do final da temporada já se encerraram e o ator comentou sobre a situação na rede social.
Por falar em Danilo, ela já acumula trabalhos na Globo, como I Love Paraisópolis, Rock Story, Éramos Seis, Além da Ilusão e já foi filho de Deborah Secco em Segundo Sol, que se passou em Salvador.
O post Danilo Mesquita, apontado como affair de Bruna Marquezine, exibe volumão na sunga foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.