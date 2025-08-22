Maria de Fátima cai em desgraça em Vale Tudo e web vibra: ‘Apanhou pouco’
Nesta quinta-feira (21), finalmente, Afonso Roitman (Humberto Carrão) descobriu a traição da sua esposa, Maria de Fátima (Bella Campos), com César Ribeiro (Cauã Reymond). Em uma sequência marcada por gritos, socos e muita confusão, os internautas se empolgaram.
“César é um bundão mesmo, hein”, “Apanhou pouco, queria mais”, “Bella Campos vem evoluindo muito como atriz”, “César apanha de todos porque não transa violência, combina com a Odete que também apanha de todos”, “Um brutamonte desse tamanho igual o César deitando pro Afonso kkk e preocupado porque sangrou e trabalha com a imagem rsrsrs foi engraçado”, foram alguns comentários.
Recentemente, a cena em que Raquel (Taís Araújo) dá uma bofetada em Odete Roitman (Debora Bloch) após ser vítima de racismo, também gerou comentários na rede social X.
“Esperava mais, Manuela Dias”, “Se fosse uma novela da Glória Perez ou do Walcyr Carrasco essa cena teria sido A CENA e a SURRA. Manuela Days entrega sempre horrores”, “Achei esse tapa muito simples, era no mínimo três tapões e uma bicuda”, dispararam.