Lucimar da primeira versão de Vale Tudo, Maria Gladys retoma carreira de atriz após polêmicas
Maria Gladys, que viveu Lucimar na versão original de Vale Tudo, irá retomar sua carreira de atriz. Ela está no elenco de um filme que será lançado em 2026.
“Foi uma maravilha! Eu sou atriz de teatro e sempre prefiro leituras presenciais às online. Dei um pulo no Rio de Janeiro e me deliciei com o texto. Trabalhar é muito bom, que delícia que é o ofício”, confessou ela, em entrevista para a colunista Fábia Oliveira, do portal Metrópoles.
Recentemente, a atriz chamou atenção pelo seu desaparecimento, algo confirmado pela sua filha, Maria Thereza. Na ocasião, a atriz gravou um vídeo denunciando a filha sobre ter ficado com o dinheiro dela em uma conta bancária.
Maria Gladys acumula papéis na Globo. Ele fez inúmeras novelas na emissora, como Brilhante, Vale Tudo, Senhora do Destino, as minisséries As Noivas de Copacabana e Hilda Furacão.
