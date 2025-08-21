Cadê Lulu? SBT confirma Péricles como jurado do The Voice Brasil

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Clique aqui e escute a matéria

Péricles, cantor, é o mais novo jurado do reality musical The Voice Brasil, que será exibido agora pelo SBT. A informação é do colunista Flávio Ricco, do portal Leo Dias.

O sambista se junta à dupla sertaneja Matheus & Kauan, à cantora Duda Beat e ao pagodeiro Mumuzinho. No comando da atração, o apresentador Tiago Leifert. Ele comandou a atração em suas primeiras temporadas na Globo. “Quando eu entrar naquele palco, vai ser muito difícil segurar minha emoção. Vivi momentos incríveis por dez temporadas e não vejo a hora de voltar, ouvir música boa na voz de grandes talentos e aprender com cinco artistas que admiro”, confessou o apresentador.

Em comunicado, o SBT reforçou a parceria com a plataforma de streaming Disney+ na veiculação do programa, que terá a direção artística de Boninho e tem sua estreia confirmada para outubro.

“O reality show será exibido simultaneamente ao vivo no Disney+ e no SBT. Mas com uma diferença: só no Disney+ o assinante terá uma experiência única complementar com conteúdo estendido além do episódio. Além dessa exclusividade, todos os episódios estarão disponíveis na íntegra no streaming para quem perder a exibição ao vivo, tornando o Disney+ o destino ideal para que o assinante tenha uma experiência completa e estendida do show e possa assistir aos conteúdos quando e onde quiser”, explicou o comunicado.

Você está lendo um conteúdo originalmente publicado no Observatório da TV. Confira mais em: https://observatoriodatv.com.br