Cadê Lulu? SBT confirma Péricles como jurado do The Voice Brasil
Péricles, cantor, é o mais novo jurado do reality musical The Voice Brasil, que será exibido agora pelo SBT. A informação é do colunista Flávio Ricco, do portal Leo Dias.
O sambista se junta à dupla sertaneja Matheus & Kauan, à cantora Duda Beat e ao pagodeiro Mumuzinho. No comando da atração, o apresentador Tiago Leifert. Ele comandou a atração em suas primeiras temporadas na Globo. “Quando eu entrar naquele palco, vai ser muito difícil segurar minha emoção. Vivi momentos incríveis por dez temporadas e não vejo a hora de voltar, ouvir música boa na voz de grandes talentos e aprender com cinco artistas que admiro”, confessou o apresentador.
Em comunicado, o SBT reforçou a parceria com a plataforma de streaming Disney+ na veiculação do programa, que terá a direção artística de Boninho e tem sua estreia confirmada para outubro.
“O reality show será exibido simultaneamente ao vivo no Disney+ e no SBT. Mas com uma diferença: só no Disney+ o assinante terá uma experiência única complementar com conteúdo estendido além do episódio. Além dessa exclusividade, todos os episódios estarão disponíveis na íntegra no streaming para quem perder a exibição ao vivo, tornando o Disney+ o destino ideal para que o assinante tenha uma experiência completa e estendida do show e possa assistir aos conteúdos quando e onde quiser”, explicou o comunicado.
Você está lendo um conteúdo originalmente publicado no Observatório da TV. Confira mais em: https://observatoriodatv.com.br