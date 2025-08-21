Pesquisa aponta dado preocupante sobre Poliana Abritta do Fantástico

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Uma pesquisa realizada pelo Instituto Offerwise, empresa de consultoria de conglomerados de mídia, apontou que o grande público “não conhece” a apresentadora Poliana Abritta, que comanda o Fantástico.

Segundo dados da pesquisa, compartilhado com o colunista Gabriel Vaquer, da coluna Outro Canal, do site F5, Maju Coutinho, colega de Poliana, é mais conhecida do grande público, com 95% da lembrança dos telespectadores entrevistados. Abritta ficou com apenas 81%. Ou seja, uma diferença de 14 pontos.

Ana Paula Araújo, que comanda o Bom Dia Brasil, obteve 90% de reconhecimento. César Tralli, do Jornal Hoje, atual queridinho da Globo, marcou 93# de popularidade. O caso de Poliana Abritta é preocupante, por ser difícil apresentadores da Globo não terem números elevados na pesquisa.

Segundo o colunista Gabriel Vaquer, a Globo já está ciente de que o Fantástico precisa de uma mudança urgente. A revista eletrônica tem uma média de 16 pontos. Número abaixo do que o registrado ano passado.

Você está lendo um conteúdo originalmente publicado no Observatório da TV. Confira mais em: https://observatoriodatv.com.br