Pesquisa aponta dado preocupante sobre Poliana Abritta do Fantástico
Uma pesquisa realizada pelo Instituto Offerwise, empresa de consultoria de conglomerados de mídia, apontou que o grande público “não conhece” a apresentadora Poliana Abritta, que comanda o Fantástico.
Segundo dados da pesquisa, compartilhado com o colunista Gabriel Vaquer, da coluna Outro Canal, do site F5, Maju Coutinho, colega de Poliana, é mais conhecida do grande público, com 95% da lembrança dos telespectadores entrevistados. Abritta ficou com apenas 81%. Ou seja, uma diferença de 14 pontos.
Ana Paula Araújo, que comanda o Bom Dia Brasil, obteve 90% de reconhecimento. César Tralli, do Jornal Hoje, atual queridinho da Globo, marcou 93# de popularidade. O caso de Poliana Abritta é preocupante, por ser difícil apresentadores da Globo não terem números elevados na pesquisa.
Segundo o colunista Gabriel Vaquer, a Globo já está ciente de que o Fantástico precisa de uma mudança urgente. A revista eletrônica tem uma média de 16 pontos. Número abaixo do que o registrado ano passado.
