Rodrigo Bocardi lança canal no YouTube após ser demitido da Globo

Rodrigo Bocardi, que foi demitido da Globo por “descumprir normas éticas”, vai lançar o seu novo canal no YouTube, o BocaTV, que deve estrear nos próximos dias.

Segundo o colunista Gabriel Perline, do A Tarde É Sua, Bocardi chegou a bater na porta de todas as emissoras relevantes no país, mas, em algumas, não teve retorno, ou as negociações não chegaram a avançar. Sem saída, a alternativa foi criar um veículo próprio de comunicação com os fãs.

O colunista Gabriel Vaquer, da coluna Outro Canal, do site F5, afirmou que o jornalista continua em busca de anunciantes para o seu novo projeto, pois não tem um patrocinador ainda definido. O projeto deve ser algo parecido com o que Luiz Bacci faz na plataforma também.

Rodrigo Bocardi caiu em desgraça na Globo após uma investigação interna na emissora, com base no compliance, que notou que o jornalista não estava seguindo as normas éticas da empresa. Na época, a saída pegou a todos de surpresa. “Se um funcionário descumprir normas éticas da empresa e esse descumprimento acarretar dano à imagem da empresa ou dano material, ou moral, a empresa pode sim promover um processo judicial para ter a reparação dos seus danos na esfera cível”, explicou o advogado Ilmar Muniz, em uma entrevista ao site Natelinha.

