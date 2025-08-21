Sem saída, Globo, Record, SBT e Band se unem em projeto revolucionário para TV
Clique aqui e escute a matéria
Os grandes empresários das principais emissoras do país se uniram na SET Expo, na última terça-feira (19), para discutir os rumos da TV digital 3.0, sendo algo inevitável no mercado.
O objetivo é: as emissoras unirem forças para promover a TV digital 3.0, que tem gastos elevadíssimos em torno de R$ 9 bilhões a R$ 11 bilhões, segundo a Abert (Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão). Além disso, Globo, SBT, Band e Record não escondem as insatisfações com as big techs, Google e Meta, que têm roubado fatias generosas de publicidade.
“Antigamente, estávamos acostumados a competir entre nós. Hoje essa competição se ampliou, se acelerou, na busca da atenção do consumidor”, confessou o diretor-presidente da Globo, Paulo Marinho. O CEO da Band, Claudio Luiz Giordani, reforçou a importância das emissoras se unirem para compartilhar a infraestrutura necessária para a implementação da TV 3.0.
“A gente gostaria de ver o país avançando no sentido de proibir fraude e a proliferação de publicidade falsa nesses ambientes”, reforçou Paulo Marinho.