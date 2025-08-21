Resumo das novelas, 22.08: Norma conta que tem um plano secreto para Flora em 'A Caverna Encantada'

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Norma confessa para Flora que tem um plano para observar as meninas durante a viagem e para isso vai convocar ajuda. Confira o resumo das novelas

SBT/TV JORNAL

(13h45) Maria do Bairro



No Brasil, Maria tenta convencer Luís Fernando sobre a gravidez, mas ele manda que entregue o bebê a Vladimir. De volta ao México, ela teme enlouquecer se for abandonada. O médico alerta sobre os riscos da gestação. Maria recebe carta de Luís Fernando pedindo o divórcio, entra em desespero e foge de casa. Na rua, passa mal e dá à luz um menino no hospital. Com o bebê nos braços, vaga desorientada e o entrega a Agripina, uma vendedora de doces, sem perceber. Ao notar, entra em pânico. Agripina leva a criança para casa. Maria, transtornada, tenta tirar um bebê de outra mulher e é levada pela polícia. Lupe informa Luís Fernando que Maria fugiu.

(17h) A Caverna Encantada



Norma entra em um aplicativo de relacionamentos e Goma descobre. Norma contrata oficialmente Cristina como assistente, sem sequer fazer uma entrevista. Dalete e Tonico finalmente se casam na igreja, e Moisés acompanha emocionado. André prepara um presente para Anna, enquanto os meninos provocam. Norma faz uma confissão a Flora: ela tem um plano secreto para observar as meninas durante a viagem e para isso vai convocar uma antiga amiga de tramoias.

(21h) As Filha da Senhora Garcia



Rocío revela a Ofélia como perdeu tudo para Luis e garante que fará de tudo para descobrir a verdade. Paula decide ouvir Saúl e ir à casa dele para pôr fim às suas ameaças. Ofélia se arrepende de ter levado Mar para a mansão Portilla e imposto aquela vida luxuosa como objetivo. Ofélia encontra uma carta de Nicolás para Cecília na qual ele questiona seus motivos para mandá-lo estudar tão longe de casa.

TV TRIBUNA/BAND 4

(20h30) Café Com Aroma de Mulher



Sebastião entrega Sofia a Lúcia e aconselha que a mulher busque ajuda psicológica. Julia se desculpa com Gaivota. A colhedora decide deixar a residência de Leonidas para morar apenas com Carmela e Fernando. A economista informa Ivan sobre o primogênito do empresário com a trabalhadora rural e sugere uma aliança com o cunhado. Paula volta a beber. Sebastião propõe casamento a Gaivota e lhe dá um anel de noivado.

RECORD – CANAL 9

(21h) Paulo, O Apóstolo



Em conversa com Paulo, Apolo faz uma revelação. De volta a Jerusalém, Rode se arrisca um reencontro.

(22h) Reis



Davi é surpreendido por uma de suas esposas. Em Lo-Debar, Mefibosete recebe um convite irrecusável. Clima de animosidade entre as mulheres do rei chega ao ápice, porém uma desagradável surpresa foi capaz de deixá-las sem palavras.

REDE GLOBO

(18h25) Êta Mundo Melhor!



Estela questiona Sabiá sobre o motivo da busca por Simbá. Samir garante a Candinho que os biscoitos de sua fábrica estão ruins. Araújo e Celso enfrentam uma multidão de pessoas revoltadas com os biscoitos de má qualidade. Estela procura Zulma para falar sobre Simbá. Zulma ameaça mandar Simbá para o reformatório. Olímpia provoca Dita. Cunegundes sugere que Quincas reate com Dita, agora que ela ficará famosa. Zé dos Porcos e Maria Divina perdem suas esmeraldas, que são comidas pelos porcos. Pocidônio alerta Quinzinho e Medeia sobre a descoberta das esmeraldas em suas terras. Alarico alerta Candinho sobre a farinha de má qualidade usada por Celso e Araújo para os biscoitos.

(19h40) Dona de Mim



Leo enfrenta Jaques, apoiada por Samuel. Nina questiona Filipa sobre seus sentimentos por Jaques. Jaques sonha com Olívia. Sofia arma para Jaques. Sofia incentiva Samuel a pedir Leo em namoro. Samuel comenta com Rosa as atitudes de Jaques na fábrica. Danilo alerta Jaques sobre a movimentação das funcionárias da Boaz. Com a ajuda de Filipa, Leo, Sofia e Denise, Rosa organiza um baile igual ao de sua juventude. Rosa confunde Jaques com Josef.

(21h20) Vale Tudo



Odete se sente traída por Celina e ameaça contar a Heleninha sobre a sociedade da irmã com Raquel. Maria de Fátima chega ao apart hotel e vê que César retirou seus pertences do apartamento. Olavo sugere que Maria de Fátima peça ajuda a Raquel. Bartolomeu diz a Eunice que está vasculhando a vida de Gerson. Afonso procura Solange para pedir desculpas. Marco Aurélio manda Freitas demitir César. Aldeíde empresta o dinheiro da fiança, e Ivan é liberado da cadeia. Celina é obrigada a vender a sua parte na Paladar a Odete. Maria de Fátima pede apoio a Leila. César deixa claro a Maria de Fátima que a relação entre eles terminou. Odete surpreende a todos da Paladar ao avisar que a empresa vai fechar.