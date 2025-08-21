Vale Tudo: Ivan tem uma nova virada na carreira após ser preso

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Após ser preso acusado de subornar um agente público, personagem vai passar por outra reviravolta. Saiba o que vai acontecer na novela das nove

Clique aqui e escute a matéria

Ivan (Renato Góes) vai lutar para se reerguer após ser preso em “Vale Tudo”, novela das nove da TV Globo.

Acusado de subornar um agente público, Ivan foi preso e recebeu ajuda de Raquel, que pagou sua fiança. Assim, ele vai responder ao processo em liberdade.

Determinado a provar sua inocência, ele decide investigar a armação que o prejudicou por conta própria.

Gerson confessará que o flagrante que fez Ivan ser preso foi orquestrado por Odete Roitman. Ivan exigirá que Odete encerre o inquérito e ele finalmente vai se livrar da ameaça judicial.

O ex-funcionário da TCA decide investir em um novo projeto: a agência de turismo Mundo Para Todos, focada em pacotes populares e acessíveis para quem sonha em viajar. O negócio se torna bastante promissor.

Mas as coisas não serão tão fáceis para Ivan. Uma outra personagem, Vilma, visita a agência de Ivan e faz uma proposta tentadora, mas suspeita. Ela oferece seus contatos e clientes em troca de uma divisão de 40% dos lucros.

A parceira parece boa, mas Vilma impõe uma condição: não emitir notas fiscais. Diante da proposta desonesta, Ivan começa a questionar sua própria integridade.

