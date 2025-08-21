Vale Tudo: Ivan tem uma nova virada na carreira após ser preso
Após ser preso acusado de subornar um agente público, personagem vai passar por outra reviravolta. Saiba o que vai acontecer na novela das nove
Clique aqui e escute a matéria
Ivan (Renato Góes) vai lutar para se reerguer após ser preso em “Vale Tudo”, novela das nove da TV Globo.
Acusado de subornar um agente público, Ivan foi preso e recebeu ajuda de Raquel, que pagou sua fiança. Assim, ele vai responder ao processo em liberdade.
Determinado a provar sua inocência, ele decide investigar a armação que o prejudicou por conta própria.
Gerson confessará que o flagrante que fez Ivan ser preso foi orquestrado por Odete Roitman. Ivan exigirá que Odete encerre o inquérito e ele finalmente vai se livrar da ameaça judicial.
O ex-funcionário da TCA decide investir em um novo projeto: a agência de turismo Mundo Para Todos, focada em pacotes populares e acessíveis para quem sonha em viajar. O negócio se torna bastante promissor.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Mas as coisas não serão tão fáceis para Ivan. Uma outra personagem, Vilma, visita a agência de Ivan e faz uma proposta tentadora, mas suspeita. Ela oferece seus contatos e clientes em troca de uma divisão de 40% dos lucros.
A parceira parece boa, mas Vilma impõe uma condição: não emitir notas fiscais. Diante da proposta desonesta, Ivan começa a questionar sua própria integridade.