Vale Tudo: Fátima pede indenização a Afonso por ter ido para cama com ele

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Vilã vai tentar de tudo para conseguir arrancar dinheiro dos Roitman após ter o caso com César descoberto. Saiba o que vai acontecer na novela

Clique aqui e escute a matéria

Maria de Fátima (Bella Campos) vai exigir uma indenização a Afonso (Humberto Carrão) por ter casado com ele nos próximos capítulos de “Vale Tudo”, novela da Globo.

Com ajuda de Sardinha (Lucas Leto), o herdeiro Roitman vai descobrir em breve que Fátima tem um caso com César e vai expulsá-la de casa sem dó nem piedade.

Afonso finalmente vai descobrir as armações que Fátima fez para se aproximar dele e verá a esposa e o amante juntos na cama. O flagra vai marcar uma virada importante na trama.

Fátima também será forçada a fazer um teste de DNA para saber quem é o pai da criança que está esperando. "Pode ser seu, mas também pode ser do César", dirá ela.

Após se ver sem saída, Fátima vai dizer na cara de Afonso que não sabe quem é o pai do bebê e que ela se casou com ele por dinheiro.

"Por dinheiro... Eu me forcei pra te fazer feliz. E, por um lado, eu consegui, porque você só descobriu agora", diz ela, lembrando do acordo pré-nupcial que só lhe dá acesso ao dinheiro dos Roitman após dois anos de casada.

Como ainda faltam alguns meses, Fátima não terá direito a nada. Para não perder a chance, ela pedirá uma indenização por ter ido para a cama com Afonso.

“Não é justo eu sair dessa história sem uma recompensa. Pra você não é nada! São só R$ 2 milhões. Imagina quanto custaria contratar uma pessoa esse tempo todo. Você acha que é isso que eu mereço por ter aturado você nessa cama por quase dois anos?", dirá ela.

Afonso ficará chocado com o pedido. "Eu estava vivendo uma história de amor, eu ia ter um filho", diz.

Fátima ainda vai insistir, mas será expulsa da mansão pelo ex-marido. A humilhação será ainda maior quando Odete Roitman chegar e descobrir a verdade sobre a jovem.

