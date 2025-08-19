fechar
Vale Tudo | Notícia

Vale Tudo: Fátima decide acabar com a gravidez de gêmeos de Solange

Vilã não conseguiu perder o filho que estava esperando, então decide se vingar da ex-amiga. Saiba o que vai acontecer nos próximos capítulos da novela

Por Marilia Pessoa Publicado em 19/08/2025 às 14:18
Imagem de Fátima em Vale Tudo
Imagem de Fátima em Vale Tudo - Reprodução/Globo

Clique aqui e escute a matéria

Maria de Fátima (Bella Campos) continua cheia de planos nos próximos capítulos da novela “Vale Tudo”.

Após descobrir a suposta esterilidade do marido, Afonso Roitman (Humberto Carrão), e ser ameaçada por Celina (Malu Galli), a vilã se jogou das escadarias do Theatro Municipal do Rio de Janeiro com o objetivo de perder o bebê que acredita ser do amante.

O que Fátima vai fazer em Vale Tudo?

Fátima começa a desconfiar que Afonso não é estéril durante uma conversa com Heleninha. A artista plástica revela que Solange está grávida de gêmeos e Fátima se lembra da noite em que o marido ficou fora de casa.

Ela cruza a informação com o fato de que na família Roitman há gêmeos e começa a desconfiar. A jovem ambiciosa vai até o laboratório com o suposto exame de infertilidade de Afonso que Celina lhe deu e suborna uma funcionária no local.

Leia Também

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Fátima, então, consegue descobrir que o laudo de infertilidade é falso e fica furiosa com Celina.

Imaginando que Afonso pode ser o pai dos filhos de Solange, ela decide dar um jeito de interromper a gravidez da ex-amiga com a ajuda de César (Cauã Reymond).

Fátima revela ao amante que descobriu a armação de Celina e conta sobre seu novo plano de vingança:

“Ela é diabética, não é? Se eu colocar água dentro daquela canetinha de remédio da Solange, ela vai perder esses bebês”, comenta.

César fica chocado com a ideia. Fátima o manda para a agência da Tomorrow para manter Solange distraída, enquanto ela invade a casa da rival com uma chave que ainda tem de quando morava lá.

A vilã encontra os remédios de diabetes facilmente e se prepara para o pior.

Leia também

4 incríveis doramas com mais de uma temporada para maratonar
DORAMAS

4 incríveis doramas com mais de uma temporada para maratonar
Vale Tudo: Fátima apanha de Odete e é expulsa da mansão ao ter segredo revelado
Novelas

Vale Tudo: Fátima apanha de Odete e é expulsa da mansão ao ter segredo revelado

Compartilhe

Tags