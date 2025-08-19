Vale Tudo: Fátima decide acabar com a gravidez de gêmeos de Solange

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Vilã não conseguiu perder o filho que estava esperando, então decide se vingar da ex-amiga. Saiba o que vai acontecer nos próximos capítulos da novela

Clique aqui e escute a matéria

Maria de Fátima (Bella Campos) continua cheia de planos nos próximos capítulos da novela “Vale Tudo”.

Após descobrir a suposta esterilidade do marido, Afonso Roitman (Humberto Carrão), e ser ameaçada por Celina (Malu Galli), a vilã se jogou das escadarias do Theatro Municipal do Rio de Janeiro com o objetivo de perder o bebê que acredita ser do amante.

O que Fátima vai fazer em Vale Tudo?

Fátima começa a desconfiar que Afonso não é estéril durante uma conversa com Heleninha. A artista plástica revela que Solange está grávida de gêmeos e Fátima se lembra da noite em que o marido ficou fora de casa.

Ela cruza a informação com o fato de que na família Roitman há gêmeos e começa a desconfiar. A jovem ambiciosa vai até o laboratório com o suposto exame de infertilidade de Afonso que Celina lhe deu e suborna uma funcionária no local.

Fátima, então, consegue descobrir que o laudo de infertilidade é falso e fica furiosa com Celina.

Imaginando que Afonso pode ser o pai dos filhos de Solange, ela decide dar um jeito de interromper a gravidez da ex-amiga com a ajuda de César (Cauã Reymond).

Fátima revela ao amante que descobriu a armação de Celina e conta sobre seu novo plano de vingança:

“Ela é diabética, não é? Se eu colocar água dentro daquela canetinha de remédio da Solange, ela vai perder esses bebês”, comenta.

César fica chocado com a ideia. Fátima o manda para a agência da Tomorrow para manter Solange distraída, enquanto ela invade a casa da rival com uma chave que ainda tem de quando morava lá.

A vilã encontra os remédios de diabetes facilmente e se prepara para o pior.

