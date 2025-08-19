Vale Tudo: Fátima decide acabar com a gravidez de gêmeos de Solange
Vilã não conseguiu perder o filho que estava esperando, então decide se vingar da ex-amiga. Saiba o que vai acontecer nos próximos capítulos da novela
Maria de Fátima (Bella Campos) continua cheia de planos nos próximos capítulos da novela “Vale Tudo”.
Após descobrir a suposta esterilidade do marido, Afonso Roitman (Humberto Carrão), e ser ameaçada por Celina (Malu Galli), a vilã se jogou das escadarias do Theatro Municipal do Rio de Janeiro com o objetivo de perder o bebê que acredita ser do amante.
O que Fátima vai fazer em Vale Tudo?
Fátima começa a desconfiar que Afonso não é estéril durante uma conversa com Heleninha. A artista plástica revela que Solange está grávida de gêmeos e Fátima se lembra da noite em que o marido ficou fora de casa.
Ela cruza a informação com o fato de que na família Roitman há gêmeos e começa a desconfiar. A jovem ambiciosa vai até o laboratório com o suposto exame de infertilidade de Afonso que Celina lhe deu e suborna uma funcionária no local.
Fátima, então, consegue descobrir que o laudo de infertilidade é falso e fica furiosa com Celina.
Imaginando que Afonso pode ser o pai dos filhos de Solange, ela decide dar um jeito de interromper a gravidez da ex-amiga com a ajuda de César (Cauã Reymond).
Fátima revela ao amante que descobriu a armação de Celina e conta sobre seu novo plano de vingança:
“Ela é diabética, não é? Se eu colocar água dentro daquela canetinha de remédio da Solange, ela vai perder esses bebês”, comenta.
César fica chocado com a ideia. Fátima o manda para a agência da Tomorrow para manter Solange distraída, enquanto ela invade a casa da rival com uma chave que ainda tem de quando morava lá.
A vilã encontra os remédios de diabetes facilmente e se prepara para o pior.