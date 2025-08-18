Quem é Olavo em Vale Tudo? Saiba tudo o ator Ricardo Teodoro e descubra fim do personagem
Sempre nos trambiques com César e Fátima, Olavo rouba a cena em "Vale Tudo". Saiba tudo sobre o personagem nas duas versões e seus intérpretes.
"Vale Tudo" segue fisgando o público!
No decorrer da trama, a atenção dos espectadores tem voltado para muito além dos personagens principais.
Um dos coadjuvantes que vêm despertando a curiosidade é Olavo (Ricardo Teodoro). Saiba tudo sobre o "trambiqueiro" nas duas versões e conheça seu intérprete!
Quem é Olavo em Vale Tudo?
Em ambas as versões da novela, Olavo é um fotógrafo que vive de trambiques ao lado do amigo, César (Carlos Alberto Riccelli/(Cauã Reymond) e de Maria de Fátima (Gloria Pires/Bella Campos)
Em 1988, o personagem foi interpretado pelo autor Paulo Reis, em sua estreia nas novelas. "Rainha da Sucata" (1990), "Pátria Minha" (1994) e, mais recentemente, em "Os Dez Mandamentos" (2015), da Record.
Atualmente com 72 anos, Paulo recentemente fez pequenas participações em "Vai Na Fé' (2023) e "Dona de Mim' (2025).
Qual é o final de Olavo em Vale Tudo?
Na versão original, Olavo acaba a novela atrás das grades, como consequência de suas armações.
Durante a trama, ele engata um romance com Consuelo (Rosane Gofman), que, na versão original, era uma mulher solteira, irmã de Jarbas (Stepan Nercessian). Ela chega a visitá-lo na prisão no fim da novela.
No remake, sua trama deve seguir algumas alterações. Segunda a imprensa, Olavo se envolverá com Celina (Malu Galli).
Quem é Ricardo Teodoro, intérprete de Olavo?
Mineiro de 37 anos, Ricardo Teodoro é ator, diretor e roteirista. Natural da cidade de Governador Valadares, é formado pela Casa de Artes Laranjeiras (CAL), no Rio de Janeiro.
Antes de estrelar "Vale Tudo", teve um pequeno papel em "Renascer" (2024) e participações na figuração de novelas como "Além da Ilusão" (2022) e "Deus Salve o Rei" (2018).
Ricardo ganhou projeção nacional e internacional ao estrelar o filme "Baby" (2024), do diretor Marcelo Caetano, como o garoto de programa Ronaldo.
Pelo papel, recebeu os prêmios de Ator Revelação no Festival de Cannes 2024 e Melhor Ator Coadjuvante no Prêmio Grande Otelo. "Baby" está disponível para stream no Telecine.
Em breve, será visto na minissérie "Pssica", da Netflix, que estreia dia 20 de agosto.