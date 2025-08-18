Horário Vale Tudo hoje (18/08): Maria de Fátima se joga de escada para perder o bebê! Veja horário e resumo

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Maria de Fátima tomará medidas drásticas para não perder tudo em "Vale Tudo"! Encurralada por Celina, ela tentará interromper sua gravidez.

A nova versão de uma cena clássica vai ao ar "Vale Tudo"!

Na novela de 1988, uma das sequências mais marcantes foi a queda de Maria de Fátima (Gloria Pires) para perder a gravidez. Agora, Bella Campos dá vida ao momento dramático no remake. Saiba tudo!

Capítulo de hoje de Vale Tudo - Resumo (18/08)

César sugere que Fátima interrompa a gravidez. Raquel não se sente confortável em ir à ópera com Ivan, sabendo que é um evento patrocinado pela família Roitman. Raquel se nega a falar com Maria de Fátima no evento no Teatro Municipal. Maria de Fátima tem atitude extrema para dar fim a sua gravidez.

Capítulo de amanhã de Vale Tudo - Resumo (19/08)

Raquel vê quando Maria de Fátima é levada para o hospital. Maria de Fátima se desespera ao saber que o que fez não afetou sua gravidez. A médica avisa a Afonso que Maria de Fátima está grávida. Celina confronta Maria de Fátima. Afonso fica intrigado ao sentir falta de uma pasta com relatórios da TCA. Maria de Fátima diz a César que os gêmeos que Solange espera podem ser de Afonso.

Maria de Fátima suborna uma funcionária do laboratório e descobre que o exame de Afonso que Celina lhe mostrou é falso. Maria de Fátima planeja fazer Solange perder os bebês. Enquanto César distrai Sardinha e Solange na Tomorrow, Maria de Fátima entra na casa de Solange para manipular os remédios da diretora de criação.

Quantos capítulos tem a novela Vale Tudo? Quando termina a novela?



"Vale Tudo" deve acabar em 17 de outubro, sendo substituída por "Três Graças", nova produção das nove, em 20 de outubro. A novela está no capítulo 121, dos 173 previstos.

Horário Vale Tudo hoje (18/08)

"Vale Tudo" será exibida nesta segunda-feira (18/08) às 21h20, após o Jornal Nacional.