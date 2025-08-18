Vale Tudo: Solange desmascara Maria de Fátima com vídeo comprometedor

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Solange finalmente descobre que a ex-amiga Maria de Fátima está por trás de várias armações que atrapalharam sua vida em "Vale Tudo".

Clique aqui e escute a matéria

Solange vai "acordar" em "Vale Tudo"!

Grávida de gêmeos, a diretora criativa vai descobrir vários podres da ex-amiga Maria de Fátima (Bella Campos) que se ligam diretamente com sua vida.

Vale Tudo: Solange descobre prova contra Maria de Fátima

Nos próximos capítulos de Vale Tudo, Solange (Alice Wegmann) vai se deparar com uma verdade que muda sua percepção sobre tudo o que viveu até agora, revela o site Resumo das Novelas.

Ao ter acesso às gravações da Tomorrow, a diretora descobre que Maria de Fátima (Bella Campos) esteve por trás de várias situações que a prejudicaram, inclusive das que afetaram sua relação com Afonso (Humberto Carrão).

As imagens revelam que não se tratavam de incidentes isolados. Entre os registros, Fátima aparece acionando de propósito o alarme de incêndio da agência para garantir convites de um evento.

Outro flagrante mostra a jovem se livrando das páginas impressas de um projeto de Solange, episódio que já havia comprometido uma viagem importante da executiva com Afonso.

Aos poucos, Solange percebe que suas derrotas e frustrações recentes não foram fruto do acaso, mas resultado de uma sequência de sabotagens da filha de Raquel.

A revelação deve ir ao ar no capítulo desta terça-feira (19) da novela das nove da Globo.

Qual o final de Solange em Vale Tudo (1988)?

Na novela original, a personagem interpretada por Lídia Brondi tem uma filha, e confessa apenas na reta final que a bebê é de Afonso (Cássio Gabus Mendes).

Com o herdeiro Roitman separado de Maria de Fátima (Gloria Pires), Solange termina a trama ao lado do amado.