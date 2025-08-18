Vale Tudo: Solange desmascara Maria de Fátima com vídeo comprometedor
Solange finalmente descobre que a ex-amiga Maria de Fátima está por trás de várias armações que atrapalharam sua vida em "Vale Tudo".
Solange vai "acordar" em "Vale Tudo"!
Grávida de gêmeos, a diretora criativa vai descobrir vários podres da ex-amiga Maria de Fátima (Bella Campos) que se ligam diretamente com sua vida.
Vale Tudo: Solange descobre prova contra Maria de Fátima
Nos próximos capítulos de Vale Tudo, Solange (Alice Wegmann) vai se deparar com uma verdade que muda sua percepção sobre tudo o que viveu até agora, revela o site Resumo das Novelas.
Ao ter acesso às gravações da Tomorrow, a diretora descobre que Maria de Fátima (Bella Campos) esteve por trás de várias situações que a prejudicaram, inclusive das que afetaram sua relação com Afonso (Humberto Carrão).
As imagens revelam que não se tratavam de incidentes isolados. Entre os registros, Fátima aparece acionando de propósito o alarme de incêndio da agência para garantir convites de um evento.
Outro flagrante mostra a jovem se livrando das páginas impressas de um projeto de Solange, episódio que já havia comprometido uma viagem importante da executiva com Afonso.
Aos poucos, Solange percebe que suas derrotas e frustrações recentes não foram fruto do acaso, mas resultado de uma sequência de sabotagens da filha de Raquel.
A revelação deve ir ao ar no capítulo desta terça-feira (19) da novela das nove da Globo.
Qual o final de Solange em Vale Tudo (1988)?
Na novela original, a personagem interpretada por Lídia Brondi tem uma filha, e confessa apenas na reta final que a bebê é de Afonso (Cássio Gabus Mendes).
Com o herdeiro Roitman separado de Maria de Fátima (Gloria Pires), Solange termina a trama ao lado do amado.