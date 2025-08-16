Horário novela Vale Tudo (16/08): Hoje, Maria de Fátima descobre grande segredo de Celina
"Vale Tudo" vem aí com o segredo de Celina em risco! Maria de Fátima está prestes a descobrir que a irmã de Odete é sócia de Raquel.
Clique aqui e escute a matéria
O segredo de Celina está por um fio em "Vale Tudo"!
Segundo resumo divulgado, Maria de Fátima (Bella Campos) descobrirá em breve que a personagem de Malu Galli é a sócia misteriosa da Paladar, empresa de Raquel (Taís Araújo). Veja resumo e horário!
Resumo da novela Vale Tudo neste sábado (16/08)
Afonso avisa a Odete que descobrirá se há algo de errado na contabilidade da TCA. Maria de Fátima paga a Marina para descobrir algum segredo de Celina.
Ivan hesita ao ser chantageado por Odete para participar da negociação com a Receita Federal de forma ilícita. Ivan revela a Raquel seu desejo de se casar com ela.
Marina fotografa as multas que Jarbas levou quando estava dirigindo para Celina. Celina segue Maria de Fátima e descobre que ela aluga um apart hotel. Maria de Fátima descobre que Celina é sócia de Raquel na Paladar. Maria de Fátima ameaça Celina.
O resumo é uma previsão. Os acontecimentos estão sujeitos à edição, de acordo com as diretrizes da emissora.
Fonte: Resumo das Novelas
Que horas começa a novela Vale Tudo hoje (15/08)?
Neste sábado, "Vale Tudo" vai ao ar a partir das 21h20, após o Jornal Nacional. Em seguida, a Globo exibe o "Altas Horas", com Serginho Groisman.
Quando termina Vale Tudo?
"Vale Tudo" chega a seu capítulo de número 120, de um total de 173 capítulos previstos. A novela deve ter seu último capítulo exibido em 17 de outubro com reprise no dia 18.
"Três Graças", nova novela da Globo, sucede a novela de Manuela Dias. Escrita por Aguinaldo Silva, de "Império" e "Fina Estampa", a nova obra é estrelada por Sophie Charlotte, Dira Paes, Alana Cabral, Grazi Massafera, Rômulo Estrela, Marcos Palmeira, Murilo Benício, Andréia Horta e mais.