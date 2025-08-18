Vale Tudo: Fátima apanha de Odete e é expulsa da mansão ao ter segredo revelado

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Vilã será flagrada com amante e verá a vida virar de cabeça para baixo após brigar com Afonso e Odete. Saiba o que acontece nos próximos capítulos

Clique aqui e escute a matéria

A casa vai cair para Maria de Fátima (Bella Campos) nos próximos capítulos de “Vale Tudo”, novela das nove da TV Globo.

A vilã, que está grávida, será flagrada na cama com o amante e ainda vai apanhar da sogra, que não gostará nada de saber que a jovem enganou Afonso (Humberto Carrão) na cara dura para se infiltrar na família Roitman.

Tudo vai acontecer quando Afonso, já desconfiado, irá até o apartamento onde Fátima tem encontros secretos com César (Cauã Reymon).

O herdeiro Roitman vai flagrar a esposa na cama com o amante e ficará furioso. "Fátima... Você me enganou esse tempo todo?", dirá ele, antes de dar um soco em César.

"Esse filho que você está esperando é meu?", perguntará Afonso, que passará a duvidar da paternidade do filho que Fátima espera. A jovem admitirá que a criança pode ser dele ou de César.

Afonso expulsa Fátima da mansão. Celina (Malu Galli) liga para Odete Roitman (Debora Bloch), que fica irritada ao saber que foi enganada.

"Eu fui uma grande amiga pra essa garota. Não foi só o Afonso que ela traiu de uma forma desprezível, não, foi a mim também!", dirá a dona da TCA.

Fátima vai ver a sogra ao descer as escadas com sacolas de roupas e a confusão aumentará.

Fátima revela que sua motivação foi a recusa em se conformar com o destino que a vida lhe deu. Odete responde, com desprezo: "Eu te dei a chance da sua vida, garota. Eu te dei a minha confiança".

A jovem vilã ainda rebaterá: "Você inventou uma função pra mim, que era ser a mulherzinha perfeita pro seu filho não dar problema".

Odete dará uma tapa em Fátima: "Você cala a sua boca pra falar da minha família. Vai embora daqui, sua pobre!", dirá.

