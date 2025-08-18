Vale Tudo: Fátima apanha de Odete e é expulsa da mansão ao ter segredo revelado
Vilã será flagrada com amante e verá a vida virar de cabeça para baixo após brigar com Afonso e Odete. Saiba o que acontece nos próximos capítulos
A casa vai cair para Maria de Fátima (Bella Campos) nos próximos capítulos de “Vale Tudo”, novela das nove da TV Globo.
A vilã, que está grávida, será flagrada na cama com o amante e ainda vai apanhar da sogra, que não gostará nada de saber que a jovem enganou Afonso (Humberto Carrão) na cara dura para se infiltrar na família Roitman.
Tudo vai acontecer quando Afonso, já desconfiado, irá até o apartamento onde Fátima tem encontros secretos com César (Cauã Reymon).
O herdeiro Roitman vai flagrar a esposa na cama com o amante e ficará furioso. "Fátima... Você me enganou esse tempo todo?", dirá ele, antes de dar um soco em César.
"Esse filho que você está esperando é meu?", perguntará Afonso, que passará a duvidar da paternidade do filho que Fátima espera. A jovem admitirá que a criança pode ser dele ou de César.
Afonso expulsa Fátima da mansão. Celina (Malu Galli) liga para Odete Roitman (Debora Bloch), que fica irritada ao saber que foi enganada.
"Eu fui uma grande amiga pra essa garota. Não foi só o Afonso que ela traiu de uma forma desprezível, não, foi a mim também!", dirá a dona da TCA.
Fátima vai ver a sogra ao descer as escadas com sacolas de roupas e a confusão aumentará.
Fátima revela que sua motivação foi a recusa em se conformar com o destino que a vida lhe deu. Odete responde, com desprezo: "Eu te dei a chance da sua vida, garota. Eu te dei a minha confiança".
A jovem vilã ainda rebaterá: "Você inventou uma função pra mim, que era ser a mulherzinha perfeita pro seu filho não dar problema".
Odete dará uma tapa em Fátima: "Você cala a sua boca pra falar da minha família. Vai embora daqui, sua pobre!", dirá.