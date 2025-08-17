Programação da TV, 18/08: Comece a semana bem informado com o Primeiro Impacto PE
Programa apresentado por Thiago Raposo vai ao ar a partir das 6h30 na tela da TV Jornal/SBT. Confira a programação completa da TV aberta
TV JORNAL/SBT 2
04:45 – SBT News – Manhã
06:30 – Primeiro Impacto PE
07:30 – Bom Dia Esperança
07:35 – SBT Manhã
08:30 – Bom Dia & Cia com Patati Patatá
09:30 – Primeiro Impacto
11:00 – Cotidiano
11:30 – TV Jornal Meio Dia
13:15 – Turma do Barra
13:45 – Maria do Bairro
14:45 – Casos de Família
15:45 – Fofocalizando
17:00 – A Caverna Encantada
18:00 – Chaves
18:30 – O Povo Na TV
19:45 – SBT Brasil
21:00 – As Filhas da Senhora Garcia
22:15 – Programa do Ratinho
23:15 – No Alvo
00:15 – The Noite
01:15 – Operação Mesquita
01:45 – SBT Podnight
02:30 – SBT Notícias
BANDEIRANTES/TV TRIBUNA
05:45 – Oração do Dia com Profeta Vinícius Iracet
06:00 – Igreja das Nações
06:45 – Jornal Bandnews
07:00 – Valor da Vida
08:00 – Agro Band
08:15 – Igreja Internacional da Graça de Deus
08:35 – Bora Brasil
11:00 – Jogo Aberto
12:00 – Jornal da Tribuna – 1ª Edição
13:00 – Jogo Aberto Pernambuco
13:50 – Hora da Treta
14:10 – Bem Você
14:30 – Melhor da Tarde
16:00 – Brasil Urgente
17:30 – Brasil Urgente Pernambuco
18:50 – Jornal da Tribuna
19:20 – Jornal da Band
20:30 – Café Com Aroma de Mulher
21:25 – Show da Fé
22:20 – Galvão e Amigos
00:00 – Jornal da Noite
00:55 – Esporte Total
01:50 – Band Esporte
02:45 – +Info
03:00 – Jornal da Band (R)
REDE TV/CANAL 6
05:00 – Igreja Internacional da Graça de Deus
05:00 – Igreja Universal do Reino de Deus
09:30 – Ultrafarma
10:00 – Fica Com a Agente
11:30 – Bola na Rede
12:50 – Elas Em Jogo
13:00 – Igreja Universal do Reino de Deus
15:00 – A Tarde é Sua
17:00 – Igreja Universal do Reino de Deus
18:00 – Brasil do Povo
19:55 – Rede TV! News
20:30 – Igreja Internacional da Graça de Deus
21:30 – TV Fama
22:45 – Sensacional
00:00 – Companhia Certa
00:30 – Leitua Dinâmica
01:00 – Jogo na Tela
02:00 – Madrugada Animada
03:00 – Igreja da Graça no Seu Lar
TV CLUBE / RECORD
06:30 – Balanço Geral Manhã
08:30 – Fala Brasil
09:35 – Hoje em Dia
11:30 – Balanço Geral PE
14:40 – Vem Pernambuco
15:30 – O Rico e Lázaro
16:45 – Cidade Alerta
18:00 – Cidade Alerta Pernambuco
18:05 – Esporte Record Pernambuco
18:15 – Cidade Alerta Pernambuco
19:20 – Jornal Guararapes
19:55 – Jornal da Record
21:00 – Paulo, O Apóstolo
22:00 – Reis
22:45 – Doc Investigação
00:00 – Chicago P. D.
00:30 – Jornal da Record
00:45 – IURD
TV BRASIL/TV UNIVERSITÁRIA
06:00 – Agro Amazonas
07:00 – TV Brasil Animada
12:30 – Estádio 1º Tempo
12:45 – Repórter Brasil Tarde
13:30 – Nova Amazônia
14:00 – Brasil Visto de Cima
14:30 – Parques do Brasil
15:00 – Meu Pedaço do Brasil
16:00 – Sem Censura
18:00 – Brasil Visto de Cima
18:30 – Estádio
19:00 – Repórter Brasil Noite
20:00 – Um Milagre
20:45 – Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino A2 – Ao vivo: Semifinal Jogo Volta Santos x Atlético-MG
23:00 – Caminhos da Reportagem
23:30 – Sem Censura
01:30 – Um Milagre
02:30 – Caminhos da Reportagem
03:00 – Nova Amazônia
03:30 – Parques do Brasil
04:00 – Meu Pedaço do Brasil
04:30 – Expedições
05:00 – Brasil Visto de Cima
REDE GLOBO / CANAL 13
04:00 – Hora Um
06:00 – Bom Dia Pernambuco
08:30 – Bom Dia Brasil
09:30 – Encontro Com Patrícia Poeta
10:35 – Mais Você
11:45 – NE1
13:00 – Globo Esporte
13:25 – Jornal Hoje
14:45 – História de Amor
15:30 – Sessão da Tarde: Noiva em Fuga
17:15 – A Viagem
18:25 – Êta Mundo Melhor
19:10 – NE2
19:40 – Diante de Mim
20:30 – Jornal Nacional
21:20 – Vale Tudo
22:25 – Tela Quente: Fúria Em Alto-Mar
00:10 – Jornal da Globo
01:00 – Conversa Com Bial
01:40 – Dona de Mim (R)
02:25 – Comédia na Madrugada I
03:10 – Comédia na Madrugada I