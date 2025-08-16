Programação da TV, 17/08: Domingo Legal é destaque na programação da TV Jornal/SBT

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Programa apresentado por Celso Portiolli começa a partir das 11h15 na tela da TV Jornal. Confira a programação completa da TV aberta

TV JORNAL/SBT 2

07:00 – Pé Na Estrada

07:30 – SBT Agro

08:00 – SBT Sports

09:00 – PE da Sorte

10:00 – Notícias Impressionantes

11:00 – Sorteio da Tele Sena

11:15 – Domingo Legal

18:15 – Roda a Roda Jequiti

19:00 – Programa Silvio Santos

00:00 – The Chosen

01:00 – SBT Notícias

TV TRIBUNA/BAND 4

05:30 – +Info

06:00 – Band Kids

08:15 – Tá Ligado

08:30 – Ponto de Vista

09:00 – PE da Sorte

10:00 – Auto Motor

10:30 – Viva Sorte

12:00 – Stock Car: Etapa de Curvelo (MG)

16:00 – Masterchef Amadores (R)

18:00 – Apito Final

20:00 – Perrengue na Band

22:00 – Planeta Selvagem

23:00 – Canal Livre

00:05 – Estilo Arte 1

00:35 – Economia Pra Você

01:05 – Linha de Combate (R)

02:30 – Sessão Especial: Morte Por Encomenda

REDE TV/CANAL 6

06:00 – Ultrafarma

08:30 – Mundo Empresarial

09:00 – São Paulo da Sorte

10:00 – Igreja Universal do Reino de Deus

11:45 – Apeoesp

11:55 – A Hora do Zap

12:15 – Igreja Cristã Maranata

12:45 – A Hora do Zap

13:00 – Inovamed: De Bem Com a Saúde

14:00 – A Hora do Zap

19:00 – Para Aqui!

22:00 – A Hora do Zap

22:30 – Podk Liberados

23:30 – Mega Sonho

00:40 – A Hora do Zap

01:00 – Jogo na Tela

02:00 – Madrugada Animada

03:00 – Igreja da Graça no Seu Lar

TV GUARARAPES/RECORD 9

07:00 – Santo Culto em Seu Lar

08:00 – Que Arretado Especial

08:30 – Vida On Cast

09:00 – PE da Sorte

10:00 – Bregoso Cast

10:30 – Poder e Negócios

11:00 – Eu, a Patroa e as Crianças

12:15 – Todo Mundo Odeia o Chris

14:00 – Game dos 100

15:45 – Acerte ou Caia

18:00 – Aquecimento Futebol

18:20 – Campeonato Brasileiro: Sport x São Paulo

20:30 – Domingo Espetacular

23:00 – Esporte Record

00:00 – Chicago P. D.

01:00 – IURD

TVU/TV BRASIL 11

06:00 – Retratos de Fé

06:30 – De Volta às Escrituras

07:00 – Palavras de Vida

08:00 – Santa Missa

09:00 – Canto e Sabor do Brasil

10:00 – Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino A1 – Quartas de Final Jogo Volta: Palmeiras e Flamengo

12:30 – Samba na Gamboa

13:30 – Interprograma

13:45 – Liga de Basquete Feminino LBF – Final Jogo 3: Sesi Araraquara x Sampaio Basquete

16:00 – Sessão de Cinema: Planeta 51

17:45 – Sessão de Cinema: Jogada de Mestre

19:30 – Nos Caminhos dos Viajantes

20:00 – Fronteiras

20:30 – No Mundo da Bola

21:30 – Sessão de Cinema: Entre Nós Talvez Estejam Multidões

23:15 – Sessão de Cinema: Mulher Oceano

01:00 – Nos Caminhos dos Viajantes

01:30 – Fronteiras

02:00 – Condor

02:30 – Canal da Quebrada

03:00 – Sessão de Cinema: Jogada de Mestre

05:00 – Energia no Brasil

05:30 – Brasil Visto de Cima

TV GLOBO 13

05:45 – Santa Missa

06:35 – Globo Comunidade PE

07:05 – Auto Esporte

07:35 – Globo Rural

08:45 – Viver Sertanejo

09:30 – Esporte Espetacular

10:25 – Campeonato Brasileiro Feminino: Palmeiras x Flamengo

12:35 – Temperatura Máxima: Megatubarão

14:25 – Domingão Com Huck

15:30 – Bora Pro Jogo

15:45 – Campeonato Brasileiro: Santos x Vasco

18:05 – Domingão Com Huck

20:30 – Fantástico

23:35 – Domingo Maior: Luta Por Justiça

01:50 – Cinemaço: Deja Vu