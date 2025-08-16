Programação da TV, 17/08: Domingo Legal é destaque na programação da TV Jornal/SBT
Programa apresentado por Celso Portiolli começa a partir das 11h15 na tela da TV Jornal. Confira a programação completa da TV aberta
TV JORNAL/SBT 2
07:00 – Pé Na Estrada
07:30 – SBT Agro
08:00 – SBT Sports
09:00 – PE da Sorte
10:00 – Notícias Impressionantes
11:00 – Sorteio da Tele Sena
11:15 – Domingo Legal
18:15 – Roda a Roda Jequiti
19:00 – Programa Silvio Santos
00:00 – The Chosen
01:00 – SBT Notícias
TV TRIBUNA/BAND 4
05:30 – +Info
06:00 – Band Kids
08:15 – Tá Ligado
08:30 – Ponto de Vista
09:00 – PE da Sorte
10:00 – Auto Motor
10:30 – Viva Sorte
12:00 – Stock Car: Etapa de Curvelo (MG)
16:00 – Masterchef Amadores (R)
18:00 – Apito Final
20:00 – Perrengue na Band
22:00 – Planeta Selvagem
23:00 – Canal Livre
00:05 – Estilo Arte 1
00:35 – Economia Pra Você
01:05 – Linha de Combate (R)
02:30 – Sessão Especial: Morte Por Encomenda
REDE TV/CANAL 6
06:00 – Ultrafarma
08:30 – Mundo Empresarial
09:00 – São Paulo da Sorte
10:00 – Igreja Universal do Reino de Deus
11:45 – Apeoesp
11:55 – A Hora do Zap
12:15 – Igreja Cristã Maranata
12:45 – A Hora do Zap
13:00 – Inovamed: De Bem Com a Saúde
14:00 – A Hora do Zap
19:00 – Para Aqui!
22:00 – A Hora do Zap
22:30 – Podk Liberados
23:30 – Mega Sonho
00:40 – A Hora do Zap
01:00 – Jogo na Tela
02:00 – Madrugada Animada
03:00 – Igreja da Graça no Seu Lar
TV GUARARAPES/RECORD 9
07:00 – Santo Culto em Seu Lar
08:00 – Que Arretado Especial
08:30 – Vida On Cast
09:00 – PE da Sorte
10:00 – Bregoso Cast
10:30 – Poder e Negócios
11:00 – Eu, a Patroa e as Crianças
12:15 – Todo Mundo Odeia o Chris
14:00 – Game dos 100
15:45 – Acerte ou Caia
18:00 – Aquecimento Futebol
18:20 – Campeonato Brasileiro: Sport x São Paulo
20:30 – Domingo Espetacular
23:00 – Esporte Record
00:00 – Chicago P. D.
01:00 – IURD
TVU/TV BRASIL 11
06:00 – Retratos de Fé
06:30 – De Volta às Escrituras
07:00 – Palavras de Vida
08:00 – Santa Missa
09:00 – Canto e Sabor do Brasil
10:00 – Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino A1 – Quartas de Final Jogo Volta: Palmeiras e Flamengo
12:30 – Samba na Gamboa
13:30 – Interprograma
13:45 – Liga de Basquete Feminino LBF – Final Jogo 3: Sesi Araraquara x Sampaio Basquete
16:00 – Sessão de Cinema: Planeta 51
17:45 – Sessão de Cinema: Jogada de Mestre
19:30 – Nos Caminhos dos Viajantes
20:00 – Fronteiras
20:30 – No Mundo da Bola
21:30 – Sessão de Cinema: Entre Nós Talvez Estejam Multidões
23:15 – Sessão de Cinema: Mulher Oceano
01:00 – Nos Caminhos dos Viajantes
01:30 – Fronteiras
02:00 – Condor
02:30 – Canal da Quebrada
03:00 – Sessão de Cinema: Jogada de Mestre
05:00 – Energia no Brasil
05:30 – Brasil Visto de Cima
TV GLOBO 13
05:45 – Santa Missa
06:35 – Globo Comunidade PE
07:05 – Auto Esporte
07:35 – Globo Rural
08:45 – Viver Sertanejo
09:30 – Esporte Espetacular
10:25 – Campeonato Brasileiro Feminino: Palmeiras x Flamengo
12:35 – Temperatura Máxima: Megatubarão
14:25 – Domingão Com Huck
15:30 – Bora Pro Jogo
15:45 – Campeonato Brasileiro: Santos x Vasco
18:05 – Domingão Com Huck
20:30 – Fantástico
23:35 – Domingo Maior: Luta Por Justiça
01:50 – Cinemaço: Deja Vu