fechar
Entretenimento | Notícia

Programação da TV, 17/08: Domingo Legal é destaque na programação da TV Jornal/SBT

Programa apresentado por Celso Portiolli começa a partir das 11h15 na tela da TV Jornal. Confira a programação completa da TV aberta

Por JC Publicado em 16/08/2025 às 18:01
Programa deste domingo (17) terá show de ilusionismo com Henry e Klauss e duelo entre influenciadores e MCs
Programa deste domingo (17) terá show de ilusionismo com Henry e Klauss e duelo entre influenciadores e MCs - Divulgação/SBT

TV JORNAL/SBT 2

07:00 – Pé Na Estrada
07:30 – SBT Agro
08:00 – SBT Sports
09:00 – PE da Sorte
10:00 – Notícias Impressionantes
11:00 – Sorteio da Tele Sena
11:15 – Domingo Legal
18:15 – Roda a Roda Jequiti
19:00 – Programa Silvio Santos
00:00 – The Chosen
01:00 – SBT Notícias

TV TRIBUNA/BAND 4

05:30 – +Info
06:00 – Band Kids
08:15 – Tá Ligado
08:30 – Ponto de Vista
09:00 – PE da Sorte
10:00 – Auto Motor
10:30 – Viva Sorte
12:00 – Stock Car: Etapa de Curvelo (MG)
16:00 – Masterchef Amadores (R)
18:00 – Apito Final
20:00 – Perrengue na Band
22:00 – Planeta Selvagem
23:00 – Canal Livre
00:05 – Estilo Arte 1
00:35 – Economia Pra Você
01:05 – Linha de Combate (R)
02:30 – Sessão Especial: Morte Por Encomenda

REDE TV/CANAL 6

06:00 – Ultrafarma
08:30 – Mundo Empresarial
09:00 – São Paulo da Sorte
10:00 – Igreja Universal do Reino de Deus
11:45 – Apeoesp
11:55 – A Hora do Zap
12:15 – Igreja Cristã Maranata
12:45 – A Hora do Zap
13:00 – Inovamed: De Bem Com a Saúde
14:00 – A Hora do Zap
19:00 – Para Aqui!
22:00 – A Hora do Zap
22:30 – Podk Liberados
23:30 – Mega Sonho
00:40 – A Hora do Zap
01:00 – Jogo na Tela
02:00 – Madrugada Animada
03:00 – Igreja da Graça no Seu Lar

TV GUARARAPES/RECORD 9

07:00 – Santo Culto em Seu Lar
08:00 – Que Arretado Especial
08:30 – Vida On Cast
09:00 – PE da Sorte
10:00 – Bregoso Cast
10:30 – Poder e Negócios
11:00 – Eu, a Patroa e as Crianças
12:15 – Todo Mundo Odeia o Chris
14:00 – Game dos 100
15:45 – Acerte ou Caia
18:00 – Aquecimento Futebol
18:20 – Campeonato Brasileiro: Sport x São Paulo
20:30 – Domingo Espetacular
23:00 – Esporte Record
00:00 – Chicago P. D.
01:00 – IURD

TVU/TV BRASIL 11

06:00 – Retratos de Fé
06:30 – De Volta às Escrituras
07:00 – Palavras de Vida
08:00 – Santa Missa
09:00 – Canto e Sabor do Brasil
10:00 – Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino A1 – Quartas de Final Jogo Volta: Palmeiras e Flamengo
12:30 – Samba na Gamboa
13:30 – Interprograma
13:45 – Liga de Basquete Feminino LBF – Final Jogo 3: Sesi Araraquara x Sampaio Basquete
16:00 – Sessão de Cinema: Planeta 51
17:45 – Sessão de Cinema: Jogada de Mestre
19:30 – Nos Caminhos dos Viajantes
20:00 – Fronteiras
20:30 – No Mundo da Bola
21:30 – Sessão de Cinema: Entre Nós Talvez Estejam Multidões
23:15 – Sessão de Cinema: Mulher Oceano
01:00 – Nos Caminhos dos Viajantes
01:30 – Fronteiras
02:00 – Condor
02:30 – Canal da Quebrada
03:00 – Sessão de Cinema: Jogada de Mestre
05:00 – Energia no Brasil
05:30 – Brasil Visto de Cima

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

TV GLOBO 13

05:45 – Santa Missa
06:35 – Globo Comunidade PE
07:05 – Auto Esporte
07:35 – Globo Rural
08:45 – Viver Sertanejo
09:30 – Esporte Espetacular
10:25 – Campeonato Brasileiro Feminino: Palmeiras x Flamengo
12:35 – Temperatura Máxima: Megatubarão
14:25 – Domingão Com Huck
15:30 – Bora Pro Jogo
15:45 – Campeonato Brasileiro: Santos x Vasco
18:05 – Domingão Com Huck
20:30 – Fantástico
23:35 – Domingo Maior: Luta Por Justiça
01:50 – Cinemaço: Deja Vu

Leia também

4 novos doramas na Netflix
DORAMAS

4 novos doramas na Netflix
Doramas mais assistidos: Conheça os 6 títulos mais conhecidos pelos fãs!
DORAMAS

Doramas mais assistidos: Conheça os 6 títulos mais conhecidos pelos fãs!

Compartilhe

Tags