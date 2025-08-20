Vale Tudo: Aldeíde e André dão novo passo no relacionamento após flagra de Consuêlo
Casal será flagrado aos beijos pela mãe de André, que ficará furiosa com a melhor amiga. Saiba o que vai acontecer nos próximos capítulos da novela
Clique aqui e escute a matéria
Após serem flagrados por Consuêlo (Belize Pombal), Aldeíde (Karine Teles) e André (Breno Ferreira) viverão uma nova fase no romance em “Vale Tudo”, novela das nove da TV Globo.
Consuêlo ficará furiosa ao ver a melhor amiga aos beijos com André, mas o casal não vai se separar por causa disso.
"Não acredito no que tô vendo, André! Com a minha amiga? Com essa mulher?", dirá Consuêlo, que não reagirá bem e entrará em conflito com a amiga de longa data.
Aldeíde não se cala e enfrenta a fúria de Consuêlo, afirmando que não deve satisfações a ninguém sobre sua vida amorosa.
Aldeíde e André decidem parar de esconder o relacionamento e dar o próximo passo: morar juntos. A escolha deixa Consuêlo ainda mais revoltada, mas Aldeíde não desiste:
"Eu quero viver esse amor, André. E não vai ser a sua mãe nem ninguém que vai me impedir", dirá ela.
As cenas, que irão ao ar a partir de setembro, já estão sendo gravadas.