fechar
Vale Tudo | Notícia

Vale Tudo: Aldeíde e André dão novo passo no relacionamento após flagra de Consuêlo

Casal será flagrado aos beijos pela mãe de André, que ficará furiosa com a melhor amiga. Saiba o que vai acontecer nos próximos capítulos da novela

Por Marilia Pessoa Publicado em 20/08/2025 às 13:39
André e Aldeíde em Vale Tudo
André e Aldeíde em Vale Tudo - Divulgação/Globo

Clique aqui e escute a matéria

Após serem flagrados por Consuêlo (Belize Pombal), Aldeíde (Karine Teles) e André (Breno Ferreira) viverão uma nova fase no romance em “Vale Tudo”, novela das nove da TV Globo.

Consuêlo ficará furiosa ao ver a melhor amiga aos beijos com André, mas o casal não vai se separar por causa disso.

"Não acredito no que tô vendo, André! Com a minha amiga? Com essa mulher?", dirá Consuêlo, que não reagirá bem e entrará em conflito com a amiga de longa data.

Aldeíde não se cala e enfrenta a fúria de Consuêlo, afirmando que não deve satisfações a ninguém sobre sua vida amorosa.

Aldeíde e André decidem parar de esconder o relacionamento e dar o próximo passo: morar juntos. A escolha deixa Consuêlo ainda mais revoltada, mas Aldeíde não desiste:

"Eu quero viver esse amor, André. E não vai ser a sua mãe nem ninguém que vai me impedir", dirá ela.

As cenas, que irão ao ar a partir de setembro, já estão sendo gravadas.

Leia Também

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Leia também

Vale Tudo: Fátima decide acabar com a gravidez de gêmeos de Solange
Novelas

Vale Tudo: Fátima decide acabar com a gravidez de gêmeos de Solange
Horário Vale Tudo hoje (19/08): Maria de Fátima trama plano diabólico contra Solange; veja horário e resumo
vale tudo

Horário Vale Tudo hoje (19/08): Maria de Fátima trama plano diabólico contra Solange; veja horário e resumo

Compartilhe

Tags