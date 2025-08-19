fechar
Vale Tudo |

Horário Vale Tudo hoje (19/08): Maria de Fátima trama plano diabólico contra Solange; veja horário e resumo

Solange está grávida de Afonso e Maria de Fátima não vai deixar barato em "Vale Tudo"! Confira o que vem aí na trama e saiba o horário da vez.

Por Thallys Menezes Publicado em 19/08/2025 às 18:27 | Atualizado em 19/08/2025 às 18:29
Maria de Fátima em Vale Tudo
Maria de Fátima em Vale Tudo - Reprodução/Globo

"Vale Tudo" segue movimentando a trama de Maria de Fátima!

A ambiciosa personagem de Bella Campos agora tem um novo objetivo: acabar com a gravidez de Solange (Alice Wegmann). Saiba tudo!

Resumo de Vale Tudo hoje (19/08)

Maria de Fátima suborna uma funcionária do laboratório e descobre que o exame de Afonso que Celina lhe mostrou é falso. Maria de Fátima planeja fazer Solange perder os bebês. Enquanto César distrai Sardinha e Solange na Tomorrow, Maria de Fátima entra na casa de Solange para manipular os remédios da diretora de criação.

Maria de Fátima conta a César que não teve coragem de sabotar o remédio de Solange. Sardinha resolve investigar Maria de Fátima. Raquel tem mau pressentimento com a negociação que Ivan teve que fazer com Odete para sair da TCA. Ivan indica Luciano para a equipe de Afonso.

Quando vai terminar a novela Vale Tudo? Em qual capítulo está Vale Tudo?

"Vale Tudo" tem fim previsto para 17/10, uma sexta-feira, sendo sucedida por "Três Graças".

Segundo o site Resumo da Novelas, a trama está no capítulo 122. É esperado que o remake tenha, ao todo, 173 capítulos.

Que horas Vale Tudo começa hoje (19/08)

"Vale Tudo" vai ao ar nesta terça-feira (19/08) às 21h20, após o Jornal Nacional.

