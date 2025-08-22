fechar
Virginia Fonseca e Ana Castela devem se encontrar em breve; veja quando!

Em plena Festa do Peão, Virginia e Ana Castela podem ter encontro marcado, enquanto a web comenta suposto affair da cantora com Zé Felipe.

Por Bianca Tavares Publicado em 22/08/2025 às 7:23
Imagem de Virginia Fonseca e Ana Castela
Imagem de Virginia Fonseca e Ana Castela - Reprodução/Redes Sociais

Virginia Fonseca e Ana Castela têm um encontro marcado para esta sexta-feira, 22, no rancho da AgroPlay, escritório responsável pela carreira da cantora.

A informação foi divulgada pelo programa Melhor da Tarde, da LeoDias TV, que afirma ter recebido a confirmação de fontes próximas.

O encontro acontece em um momento delicado, já que circulam rumores de que Ana Castela teria se encontrado com Zé Felipe, ex-marido de Virginia. A motivação oficial da reunião não foi revelada, mas a expectativa é de que as duas fiquem frente a frente durante compromissos profissionais ligados ao universo sertanejo.

Barretos no centro dos holofotes

A reunião acontece paralelamente à 70ª edição da Festa do Peão de Barretos, que ocorre entre 21 e 31 de agosto no Parque do Peão, em São Paulo. Ana Castela, embaixadora do evento, sobe ao palco nos dias 23 e 28. Já Zé Felipe tem show confirmado para o dia 29.

A agenda reforça a possibilidade de os três estarem presentes na mesma semana no maior evento sertanejo do país.

Rumores de aproximação com Zé Felipe

As especulações sobre a vida pessoal dos artistas ganharam força depois que Zé Felipe curtiu uma publicação de Ana Castela divulgando a faixa Mesma Língua, parceria com Guilherme & Benuto. A interação chamou a atenção dos fãs e foi vista como um sinal de proximidade.

A publicação de Ana também recebeu elogios de Andressa Suita, esposa de Gusttavo Lima, que comentou “Perfeita” com um emoji de coração. O movimento aumentou a repercussão nas redes sociais.

Além disso, o portal LeoDias noticiou que Ana teria embarcado em um jatinho da Talismã, o mesmo usado por Zé Felipe em viagem a Londrina.

No último fim de semana, os dois ainda dividiram o palco em Buritama (SP), onde cantaram Evidências. Apesar dos pedidos de beijo vindos da plateia, a interação ficou restrita a um abraço caloroso.

