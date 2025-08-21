Quem ganhou o 'Chef de Alto Nível'? Saiba quem foi o primeiro vencedor do reality

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Chef do Time Atala impressionou jurados na final, faturou R$ 500 mil, mentoria com grandes nomes da cozinha e se tornou o 1º campeão do reality.

Clique aqui e escute a matéria

A primeira temporada do “Chef de Alto Nível” já tem o seu grande campeão! Após semanas de disputas intensas, provas criativas e menus de tirar o fôlego, o cozinheiro Luiz Lira conquistou o troféu e se tornou o primeiro vencedor do reality gastronômico da Globo.

A vitória de Luiz Lira

Integrante do Time Atala, o chef profissional brilhou na grande final ao lado de Arika Messa e Allan Mamede.

Com um menu repleto de técnica, ousadia e sabores marcantes, Lira conquistou os jurados e mentores, garantindo o prêmio de R$ 500 mil, além de uma mentoria exclusiva com Alex Atala, Jefferson Rueda e Renata Vanzetto.

Como parte da premiação, ele também terá uma imersão especial no Outback, ampliando ainda mais sua experiência na gastronomia.

O menu campeão

Na final, Luiz Lira impressionou com pratos que mostraram sua versatilidade e precisão. Entre as criações, destacou-se uma entrada com ostras ao creme de couve-flor e redução de balsâmico, seguida de um robalo grelhado com caldo de tucupi e alcachofras glaceadas.

Para fechar com chave de ouro, apresentou um carré de cordeiro com molho de vinho tinto e pimentão amarelo, acompanhado de couve salteada e toques cítricos.

Trajetória no programa

Conhecido pela habilidade em trabalhar diversos ingredientes ao mesmo tempo, Lira se destacou desde as primeiras etapas por sua concentração e entrega impecável.

Durante as seletivas, emocionou o público ao revelar sua conexão com a avó, Quitéria, que foi braço direito de Ana Maria Braga no início da carreira da apresentadora. Essa história de vida somada ao talento natural fez dele um dos participantes mais marcantes da temporada.

Com a vitória, Luiz Lira entra para a história como o primeiro campeão do “Chef de Alto Nível”, abrindo portas para uma nova fase de sua carreira e se consolidando como um nome de peso na gastronomia brasileira.

RELEMBRE as EXPULSÕES mais POLÊMICAS dos REALITIES