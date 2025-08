Globo vibra com audiência espantosa do Chef de Alto Nível

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Ana Maria Braga, apresentadora, não tem do que reclamar. No comando do reality culinário Chef de Alto Nível, na Globo, a loira tem presenciado o sucesso da atração, que alavancou a audiência em 14 capitais, segundo o Kantar Ibope.

Conforme o colunista Gabriel Vaquer, da coluna Outro Canal, do site F5, que compartilhou dados da Kantar Ibope, a atração registrou o espantoso aumento de 8% na Grande São Paulo, com média de 14 pontos e 28% de participação. No Rio de Janeiro, a atração foi responsável por subir 6% a audiência do horário, com 18 pontos e 32% de participação.

As capitais que registraram as maiores audiências foram Salvador, que teve um aumento de 23%, Recife com 25% e Belém com 20% de aumento da sua audiência no horário. Porém, nem tudo são flores. Em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, não teve nenhum esboço no aumento de audiência, mas também não desabafou. Manteve os 13 pontos.

Na plataforma de streaming do Globoplay, Chef de Alto Nível já conseguiu o posto de produto mais consumido na plataforma.

