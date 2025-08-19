Quem saiu do 'Chef de Alto Nível'? Programa define finalistas e elimina 3 em semifinal tensa
Na semifinal do reality gastronômico, três participantes se despediram e apenas Luiz Lira, Arika Messa e Allan Mamede seguem para a grande final.
A reta final do Chef de Alto Nível está cada vez mais emocionante. Na noite desta terça-feira (19), a semifinal do reality gastronômico revelou quem deu adeus à disputa e quem conquistou as tão sonhadas vagas para a grande decisão, marcada para quinta-feira (21).
Os seis semifinalistas — Arika Messa, Ícaro Conceição, Allan Mamede, Luiz Lira, Raphael Santos e Iara Guimarães — tiveram que encarar provas criativas e desafiadoras, que exigiram técnica, ousadia e muito jogo de cintura.
Primeira prova: cores no prato
O desafio inicial foi vegetariano, batizado de “explosão de cores”. A regra era simples: nada de proteína animal como protagonista, apenas vegetais, ovos e laticínios, mas com muito sabor e criatividade.
Nesse teste, Arika Messa e Luiz Lira brilharam com apresentações impecáveis e garantiram, de forma direta, suas vagas na final.
Segunda prova: cozinha all black
Restaram então Allan, Ícaro, Iara e Raphael, que precisaram encarar a prova de eliminação. O tema foi ousado: “all black”, ou seja, os pratos deveriam ser dominados por ingredientes e visuais escuros. O desafio, realizado na moderna cozinha do topo, levou os cozinheiros ao limite.
Apesar de criações impressionantes, o resultado foi duro: Iara Guimarães, Ícaro Conceição e Raphael Santos acabaram eliminados após avaliações muito equilibradas dos jurados.
Os três finalistas
Com isso, os finalistas do Chef de Alto Nível são Luiz Lira, Arika Messa e Allan Mamede. O trio retorna na próxima quinta (21) para disputar o título e o grande prêmio de R$ 500 mil, além de mentorias exclusivas com Alex Atala, Jefferson Rueda e Renata Vanzetto.
Entre lágrimas e abraços, os eliminados celebraram a experiência, destacando amizades, aprendizados e a transformação pessoal que o programa trouxe.