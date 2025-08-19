fechar
Que horas começa "Chef de Alto Nível"? Veja o que vai rolar na semifinal do programa desta terça (19)

Seis competidores disputam vaga na final do reality culinário que dará R$ 500 mil, mentorias exclusivas e o título de Chef de Alto Nível.

Por Jefferson Albuquerque Publicado em 19/08/2025 às 20:33
- Globo/Beto Roma

A contagem regressiva para a grande final do Chef de Alto Nível já começou, e nesta terça-feira (19/8) o reality promete fortes emoções com a aguardada semifinal.

Apenas seis competidores seguem na disputa: Allan Mamede, Arika Messa, Iara Guimarães, Ícaro Conceição, Luiz Lira e Raphael Santos. Todos estão preparados para dar o máximo e conquistar uma das cobiçadas vagas na decisão do programa.

Que horas começa?

O episódio vai ao ar às 22h25, logo após a novela “Vale Tudo”, na TV Globo. Os desafios da noite vão testar não só a técnica e a criatividade dos semifinalistas, mas também sua resistência sob pressão, já que cada detalhe pode definir quem segue para o último embate e quem se despede da competição.

O grande vencedor ou vencedora do reality não levará apenas o prestigiado título de Chef de Alto Nível, mas também um prêmio de R$ 500 mil, além de um período exclusivo de mentoria com os chefs Alex Atala, Jefferson Rueda e Renata Vanzetto.

Uma oportunidade única de aprendizado e reconhecimento que pode transformar a carreira de qualquer cozinheiro.

A semifinal promete pratos memoráveis, emoções à flor da pele e reviravoltas que vão deixar o público sem fôlego. Afinal, só os melhores terão espaço na grande final desta temporada.

