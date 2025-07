Arthur Paek estreia como apresentador no reality Chef de Alto Nível

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O influenciador assume um novo desafio no quadro ‘Papo de Alto Nível’, onde entrevista os eliminados do reality gastronômico da Globo.

Com mais de 10 milhões de seguidores e vídeos de culinária que misturam técnica, música e edição dinâmica, Arthur Paek agora deixa um pouco de lado os utensílios da sua cozinha para encarar um novo papel: o de apresentador.

Ele é o rosto por trás do “Papo de Alto Nível”, quadro exibido no portal Receitas, da Globo, que entra no ar logo após cada eliminação do reality Chef de Alto Nível.

No quadro, Arthur conversa com os participantes que deixam a competição gastronômica, trazendo à tona emoções, momentos marcantes e até algumas tretas.

"Quero entender as histórias que os cozinheiros estão trazendo para o reality, que têm muito um lado pessoal que a gente não imagina, indo além da comida", comenta o criador de conteúdo.

Além dos eliminados, Paek também trocou ideias com os jurados — os chefs Alex Atala, Jefferson Rueda e Renata Vanzetto — e a própria Ana Maria Braga, apresentadora do programa.

Segundo ele, a apresentadora o ajudou a desenvolver sua sensibilidade na hora de conduzir as entrevistas: “Ana me falou que é muito importante ter empatia”, relembra.

O formato do reality é inédito no Brasil, baseado em um sucesso internacional, e traz um diferencial curioso: as provas são realizadas em uma torre com três cozinhas em diferentes níveis de estrutura. Essa dinâmica exige que os participantes mostrem jogo de cintura, criatividade e, claro, habilidades técnicas.

Como fã de reality shows gastronômicos, Arthur se diz animado com o formato: “As provas são super cronometradas e estou acostumado a fazer vídeos ritmados. Acho que isso me ajudaria a acompanhar o tempo e finalizar a receita com fôlego”, brinca.

Apesar de estreante como apresentador, Paek diz estar empolgado com a nova fase. “Estou acostumado a fazer tudo em casa, da gravação à edição. Agora, apresentando, descobri um novo espaço de comunicação que também me realiza”, conta.

O “Papo de Alto Nível” é parte da cobertura digital do Chef de Alto Nível, que também inclui bastidores, entrevistas, perfis dos participantes, spoilers e receitas dos pratos vencedores.

O conteúdo será distribuído por todo o ecossistema do Receitas: site, app, redes sociais e até canal no WhatsApp.

Quando começa Chef de Alto Nível?