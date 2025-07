Ana Maria Braga fala da estreia à noite no comando do Chef de Alto Nível: 'É um sonho!'

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Após 25 anos nas manhãs da TV Globo, apresentadora lidera reality gastronômico ao lado de chefs renomados em novo desafio no horário nobre.

Ana Maria Braga está prestes a viver um marco em sua trajetória na televisão.

Conhecida como a Rainha das Manhãs, a apresentadora se prepara para sua estreia no horário nobre da TV Globo com o reality Chef de Alto Nível, que vai ao ar a partir do dia 15 de julho, às terças e quintas, logo após a novela Vale Tudo.

A nova atração gastronômica reúne Alex Atala, Jefferson Rueda e Renata Vanzetto como mentores dos participantes, em um formato inédito que mistura emoção, técnica e talento. Em entrevista, Ana Maria celebrou a conquista com entusiasmo:

“Eu acho que é um sonho. Não é só a questão do horário nobre. Este programa não é apenas um reality de gastronomia, é um grande reality de gastronomia. São ideias muito instigantes, que nunca foram apresentadas no Brasil.”

A estreia no novo horário também motivou mudanças visuais. Ana apostou em figurinos mais sofisticados, brilhos noturnos e um novo corte de cabelo.

“Quando veio esse convite, pensei: ‘Gente, é depois da novela!’. Isso dá uma oportunidade de ousar mais. Decidi também mudar o cabelo e adotar uma maquiagem mais ousada, com mais brilho, que não uso de manhã. Dei uma liberada para o noturno e gostei muito”, contou.

Além de comandar o programa principal, Ana estará cercada por chefs que ela admira profundamente.

“Conheço o Atala há muitos anos... Tenho gratidão por ele desde essa época. [...] E o Jeffinho é uma figura amada. [...] A Renata Vanzetto é um fenômeno. Está sempre ligada no 220 e tem 12 restaurantes, algo que nunca imaginei”, elogiou.

As gravações do reality foram intensas — e emocionantes. Ana admite que não conseguiu segurar as lágrimas em muitas eliminações.

“Desde o começo, o primeiro que a gente teve que dizer tchau, por obrigação do jogo, sofremos um pouquinho. [...] A gente se apega, não adianta.”

As informações são da Rede Globo.

Que dia estreia Chef de Alto Nível?

O reality Chef de Alto Nível vai ao ar na TV Globo às terças e quintas. A reprise acontece no GNT às quartas e sextas, às 21h15, e o spin-off Cozinha de Alto Nível, com os mentores, estreia no canal dia 18 de julho, às 22h30.