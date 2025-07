Quem está na última DR do Power Couple 2025? Confira a dinâmica desta terça (08)

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Com uma vaga na final em jogo, casais encaram prova decisiva nesta terça (8); perdedores vão direto para a última DR da temporada.

A reta final do Power Couple Brasil 2025 está pegando fogo, e esta terça-feira (8) promete fortes emoções!

No episódio de hoje, os casais ainda na disputa enfrentam a aguardada Prova dos Casais Especial, que terá um peso decisivo no jogo: o par vencedor garante uma das três vagas na grande final do reality!

Enquanto isso, os casais que não se saírem bem na dinâmica terão um destino bem diferente — a última DR da temporada.

Eles vão direto para a berlinda e precisam contar com o apoio do público para continuar na corrida pelo prêmio milionário.

Com decisões importantes, desafios eletrizantes e muita tensão no ar, o episódio desta noite será crucial para definir o desfecho da competição.

Quem ganhou a prova do Power Couple hoje (08/07)? Quem está na final do Power Couple Brasil?

Quem ganhou a última prova do Power Couple Brasil foi o casal Adriana e Dhomini. Sendo assim, quem está na última DR da temporada são o casal Talira e Pessina, Victor e Rayanne, e Carol e Radamés.