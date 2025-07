Que horas começa MasterChef? Saiba o que vai rolar no programa desta terça (08)

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Episódio especial vai agitar a 12ª temporada com provas decisivas e retorno de participante; saiba o horário e onde assistir ao vivo

A emoção vai tomar conta da cozinha mais famosa do Brasil nesta terça-feira (08), com um episódio especial de repescagem no MasterChef Brasil.

Os participantes eliminados da 12ª temporada ganham uma nova chance de voltar ao jogo — mas terão que mostrar que merecem o avental mais uma vez.

A dinâmica será dividida em duas etapas exigentes, e só quem provar técnica, criatividade e sangue frio vai conquistar o tão desejado retorno à competição.

O clima promete ser de tensão e superação, com reviravoltas que vão mexer com os jurados e o público.

Que horas começa MasterChef? Que horas passa MasterChef na Band?

Para quem está ávido para assistir e quer saber que horas começa o MasterChef na Band, anota aí, o programa vai ao ar a partir das 22h30, com transmissão ao vivo no Band.com.br, na tela da Band e também pelo aplicativo Bandplay.

Para quem perder ou quiser rever, a reprise está garantida no domingo seguinte, às 16h, direto na TV aberta.

Agora é torcer, porque o avental pode voltar para as mãos de quem ninguém esperava!

