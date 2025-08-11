Reta final de ‘Chef de Alto Nível’ chega com disputa individual em grandes desafios, broche do tempo e mais eliminações
Allan Mamede, Arika Messa, Bruna Lopes, Bruno Sutil, Flan Souza, Iara Guimarães, Ícaro Conceição, Luiz Lira, Luiza Soares e Raphael Santos são Top 10
A partir desta terça-feira, dia 12, ‘Chef de Alto Nível’ entra em sua reta final, com dez competidores disputando, individualmente, o título.
Com o fim da fase de times, agora é cada um por si e as cozinhas onde os participantes vão realizar os desafios serão definidas pelo trio de mentores, a partir do desempenho dos cozinheiros até aqui.
Os participantes também têm a oportunidade de receber mentoria, além da do chef que comandava seu time.
O vencedor do melhor prato se salva da eliminação e conquista o broche do tempo, que lhe garantirá dez segundos a mais de plataforma para pegar os ingredientes na próxima prova – Luiz Lira, que venceu a disputa do último programa, terá direito de usar o broche, pela primeira vez, nesta terça.
Com desafios ainda mais complexos, os quatro pratos com as piores avaliações levam seus cozinheiros para a prova de eliminação, que passa a ser disputada na cozinha do topo.
Nesta fase, com dois episódios, duas pessoas deixam o programa em uma decisão consensual dos mentores Alex Atala, Renata Vanzetto e Jefferson Rueda.
Para chegar ao trio que disputa o prêmio, o desafio da semifinal, com exibição no dia 19 de agosto, será disputado por seis cozinheiros, com os dois que entregarem os melhores pratos sendo salvos.
A prova de eliminação, com quatro participantes, dá ao responsável pela melhor entrega a última vaga para a final.
Quanto acaba Chef de Alto Nível?
No ar na quinta-feira, dia 21, a final será ao vivo, após ‘Vale Tudo’, e três cozinheiros disputam o prêmio de meio milhão de reais, um período de mentoria exclusiva com os chefs mentores, uma viagem para os Estados Unidos para conhecer a sede do Outback, além de uma imersão pelas cozinhas da rede no Brasil, e o título de ‘Chef de Alto Nível’.