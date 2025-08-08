Lucas Correia fala sobre sua eliminação em ‘Chef de Alto Nível’: "A cozinha da vida real e a cozinha do reality têm ritmos muito diferentes"
Cozinheiro do time Rueda enfrentou Bruna Lopes, do time Vanzetto, na prova de eliminação exibida nesta quinta, que encerrou a fase de equipes
'Chef de Alto Nível’ concluiu sua fase de times nesta quinta-feira, dia 7, desafiando os cozinheiros a transformarem cortes de carne do dia a dia em grandes pratos.
Da cozinha do meio, Luiz Lira, do time de Alex Atala, entregou o prato vencedor: um lagarto recheado com cenoura, palmito, abobrinha e folha de mostarda, jus, tomate confit e crocante de batata roxa.
Com a conquista, Lira salvou seu time da eliminação e recebeu o inédito broche do tempo, garantindo mais dez segundos de plataforma no próximo desafio.
Para a prova de eliminação, Jefferson Rueda indicou Lucas Correia e Renata Vanzetto apostou em Bruna Lopes.
Com a mentoria de Alex Atala, a dupla teve que criar, na cozinha do meio, um prato com ingredientes que, juntos, custassem até 30 reais. Lucas apresentou sardinha no fubá, molho de moqueca, castanha-do-pará tostada e crua.
Bruna entregou bisteca suína, com purê de couve-flor, redução de vinho tinto e couve crispy. Rueda, destacando a memória afetiva que o prato trouxe, salvou a execução de Lucas. Vanzetto optou pelo trabalho de Bruna, apontando a suculência da proteína.
Para resolver o empate, Atala decidiu salvar também a entrega com bisteca, valorizando a presença elegante do vinho, sem cobrir a estrela do prato.
Na próxima semana, ‘Chef de Alto Nível’ entra na fase individual, com dez cozinheiros disputando o prêmio. E, hoje à noite, dia 8, no GNT, vai ao ar mais um episódio de ‘Cozinha de Alto Nível’, que recebe como convidados Milad Atala, pai de Alex Atala, e Carmem Cecília, mãe de Jefferson Rueda.
Confira, a seguir, a entrevista com Lucas Correia, que deixou o reality na última rodada da fase de times.
Qual balanço você faz da sua participação?
Foi um mergulho profundo. Entrei no reality com mais de 20 anos de estrada, depois de rodar o mundo cozinhando e vivendo a gastronomia em muitas formas.
Mas topar esse desafio foi sair da zona de conforto. Fiz a inscrição não porque eu precisava provar algo para alguém, mas porque queria me provocar, me movimentar, me mostrar. O saldo é positivo demais – cresci, me conectei com gente incrível e tive a chance de ser visto pelo que acredito e entrego.
Como foi fazer parte do time Rueda?
Estar no time do Rueda foi intenso e desafiador. Ele tem um olhar muito técnico, direto, exigente. Isso me fez repensar escolhas, me adaptar rápido, segurar a pressão – mas também me trouxe novas perspectivas. E é sobre isso: troca, escuta, aprender sem perder a essência.
Qual foi sua maior dificuldade? Gostaria de ter feito algo diferente?
A maior dificuldade foi lidar com o tempo. A cozinha da vida real e a cozinha do reality têm ritmos muito diferentes.
Às vezes, você precisa abrir mão do detalhismo, em nome da entrega. Se eu mudaria algo? Talvez só a forma de lidar com a pressão no início. Mas, ao mesmo tempo, cada tropeço me ensinou e moldou o que veio depois. Não me arrependo de nada.
O que você leva do reality para sua vida?
Levo mais coragem. A certeza de que eu posso estar em qualquer lugar – na frente das câmeras, comandando uma equipe, defendendo minha visão.
Levo também a confirmação de que cozinhar é mais do que técnica: é identidade, experiência, entrega. O reality foi uma vitrine, sim, mas, mais do que isso, foi um ponto de virada. Porque eu não estou aqui para ser só mais um cozinheiro – estou construindo um nome, um legado.