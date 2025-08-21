Final do 'Chef de Alto Nível': saiba o que vai rolar na grande final do programa nesta quinta (21)

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Três participantes disputam o troféu do reality em um desafio ao vivo que exige menu completo feito em 90 minutos na Torre das Cozinhas.

A tão aguardada final do “Chef de Alto Nível” acontece nesta quinta-feira, 21 de agosto, e promete fortes emoções.

Transmitida ao vivo após a novela Vale Tudo, a última disputa da temporada vai definir quem leva para casa o título inédito do reality gastronômico.

Finalistas Chef de Alto Nível: Quem disputa o troféu?

Após semanas de provas intensas, apenas três competidores resistiram à pressão: Arika Messa, Luiz Lira e Allan Mamede. Cada um chega à grande decisão com estilos distintos, mas todos com o mesmo objetivo: conquistar o paladar dos jurados e escrever seu nome na história do programa.

O desafio da grande final

Para conquistar o troféu, os finalistas terão de preparar um menu completo “de alto nível”, composto por entrada, prato principal e sobremesa.

O diferencial está no percurso: cada prato será elaborado em um andar diferente da Torre das Cozinhas, o cenário que simboliza a evolução dos participantes durante a competição.

Entrada: na cozinha do porão.

na cozinha do porão. Prato principal: na cozinha do meio.

na cozinha do meio. Sobremesa: no topo da torre.

Tudo isso em 90 minutos de prova, exigindo estratégia e organização para administrar o tempo de cada etapa.

A decisão final

O grande campeão ou campeã será revelado ao vivo no palco do reality, diante dos mentores e jurados. Além do troféu, o vencedor leva um prêmio que pode transformar sua carreira na gastronomia e abrir portas no mercado.

Prepare-se: a noite desta quinta promete emoção, talento e pratos inesquecíveis.

