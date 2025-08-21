fechar
Após polêmica com Neymar e Bruna, Virginia manda indireta: "Não perco meu tempo

No próprio Instagram, a influenciadora acabou postando uma mensagens enigmática que foi interpretada como indireta pelos internautas!

Por Maria Luísa Fernandes Publicado em 21/08/2025 às 8:35
Imagem do casal Neymar e Bruna com a influenciadora Virginia Fonseca!
Imagem do casal Neymar e Bruna com a influenciadora Virginia Fonseca! - Reprodução/ Instagram

Na última quarta-feira, 20 de agosto, Virginia Fonseca acabou se manifestando sobre a revelação realizada por Leo Dias.

O jornalista divulgou que a influenciadora teria ligado para Neymar Jr durante a madrugada, deixando um climão com Bruna Biancardi.

Virginia solta indireta

No próprio Instagram, Virginia compartilhou uma mensagem enigmática que logo foi interpretada como uma indireta pelos internautas.

"Se você me fez algo e espera que eu revide, fique tranquila, não perco meu tempo. A mão que vai te cobrar lá na frente é muito mais pesada que a minha", dizia o texto.

Segundo o portal Bnews, o conflito teria ocorrido antes do leilão beneficente promovido por Neymar, no dia 10 de junho em São Paulo.

A empresária e o jogador estariam conversando sobre projetos comerciais às 2h da madrugada, o que teria deixado Bruna Biancardi chateada.

