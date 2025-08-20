Entenda o que aconteceu entre Bruna Biancardi e Amanda Kimberlly
Amanda Kimberlly compartilhou nos stories uma conversa com a influenciadora Bruna Biancardi, o que gerou um novo burburinho entre os internautas.
Clique aqui e escute a matéria
Os últimos dias foram agitados para a família de Neymar. A polêmica começou quando Bruna Biancardi, atual do jogador, apagou uma publicação que mostrava Mavie, sua filha mais velha, ao lado de Helena, a outra filha do jogador com Amanda Kimberlly.
A modelo provocou reações na internet depois de compartilhar alguns prints nos stories de conversa com Bruna Biancardi, que foi apagada logo em seguida.
O que tinha na conversa entre Bruna Biancardi e Amanda Kimberlly?
Como as coisas rapidamente se espalham na internet, os internautas não perderam tempo e salvaram os stories de Amanda. Neles, a modelo nega que tenha pedido para que Bruna apagasse a foto, apenas afirmou que gostaria de ser comunicada antes de qualquer publicação.
A reflexão veio, principalmente, por conta da repercussão do vídeo de Adultização, que já conta com mais de 40 milhões de visualizações, do youtuber Felca.
“O que está sendo pautado no momento já não serve como alerta para que pais e mães tenham mais cuidado com a imagem de uma criança na internet? Minha filha recebe montagens (horríveis), que desfiguram sua imagem todos os dias. E eu, mãe, não posso controlar e proteger a imagem dela?", perguntou Amanda.
Ainda nas mensagens, Amanda citou saber do carinho de Bruna por Helena, mas não deixou de mostrar a preocupação que sente com a exposição. "Da primeira vez, você soube que o [Neymar] Junior não passou o recado, e acabou faltando essa comunicação. Então, das próximas vezes, você pode me chamar para combinarmos sobre a postagem", mandou para a atual do jogador.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Confira as postagens:
No mês de fevereiro, Amanda já havia compartilhado que não aguentava mais os ataques contra Helena. "Quer me atacar, ok! Eu aguento, mas a minha filha não. Não consigo colocar em palavras a dor que senti vendo as imagens caracterizadas que essa pessoa fez da minha filha", compartilhou.