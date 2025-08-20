fechar
Celebridades | Notícia

Entenda o que aconteceu entre Bruna Biancardi e Amanda Kimberlly

Amanda Kimberlly compartilhou nos stories uma conversa com a influenciadora Bruna Biancardi, o que gerou um novo burburinho entre os internautas.

Por Bianca Tavares Publicado em 20/08/2025 às 8:54
Imagem de Bruna Biancardi e Amanda Kimberlly
Imagem de Bruna Biancardi e Amanda Kimberlly - Reprodução/Redes Sociais

Clique aqui e escute a matéria

Os últimos dias foram agitados para a família de Neymar. A polêmica começou quando Bruna Biancardi, atual do jogador, apagou uma publicação que mostrava Mavie, sua filha mais velha, ao lado de Helena, a outra filha do jogador com Amanda Kimberlly.

A modelo provocou reações na internet depois de compartilhar alguns prints nos stories de conversa com Bruna Biancardi, que foi apagada logo em seguida.

O que tinha na conversa entre Bruna Biancardi e Amanda Kimberlly?

Como as coisas rapidamente se espalham na internet, os internautas não perderam tempo e salvaram os stories de Amanda. Neles, a modelo nega que tenha pedido para que Bruna apagasse a foto, apenas afirmou que gostaria de ser comunicada antes de qualquer publicação.

Leia Também

A reflexão veio, principalmente, por conta da repercussão do vídeo de Adultização, que já conta com mais de 40 milhões de visualizações, do youtuber Felca.

“O que está sendo pautado no momento já não serve como alerta para que pais e mães tenham mais cuidado com a imagem de uma criança na internet? Minha filha recebe montagens (horríveis), que desfiguram sua imagem todos os dias. E eu, mãe, não posso controlar e proteger a imagem dela?", perguntou Amanda.

Ainda nas mensagens, Amanda citou saber do carinho de Bruna por Helena, mas não deixou de mostrar a preocupação que sente com a exposição. "Da primeira vez, você soube que o [Neymar] Junior não passou o recado, e acabou faltando essa comunicação. Então, das próximas vezes, você pode me chamar para combinarmos sobre a postagem", mandou para a atual do jogador.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Confira as postagens:

No mês de fevereiro, Amanda já havia compartilhado que não aguentava mais os ataques contra Helena. "Quer me atacar, ok! Eu aguento, mas a minha filha não. Não consigo colocar em palavras a dor que senti vendo as imagens caracterizadas que essa pessoa fez da minha filha", compartilhou.

Leia também

"Nada demais": mãe se pronuncia sobre conteúdo da filha envolvendo Hytalo Santos
Celebridades

"Nada demais": mãe se pronuncia sobre conteúdo da filha envolvendo Hytalo Santos
Faustão: Como está o estado de saúde do apresentador? Veja notícias atualizadas hoje, 19/08
Estado de saúde Faustão

Faustão: Como está o estado de saúde do apresentador? Veja notícias atualizadas hoje, 19/08

Compartilhe

Tags