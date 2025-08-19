Faustão: Como está o estado de saúde do apresentador? Veja notícias atualizadas hoje, 19/08
Novo boletim revela estado de saúde atual do apresentador Fausto Silva, após necessitar de tratamento para uma infecção bacteriana aguda com sepse.
Nesta segunda-feira (18), o hospital Einstein Hospital Iseralita revelou o novo boletim com o estado de saúde atualizado de Faustão.
O apresentador permanece internado no hospital, após um episódio de infecção bacteriana aguda com sepse.
Qual é o estado de saúde de Faustão hoje?
Faustão recebeu alta da UTI (Unidade de Terapia Intensiva) ainda na última quarta-feira, sendo acompanhado no apartamento do hospital.
De acordo com nota emitida, Fausto apresenta melhora progressiva e deve seguir em tratamento para reabilitação física.
"O paciente Fausto Silva permanece internado no Einstein Hospital Israelita. Ele recebeu alta da Unidade de Terapia Intensiva na última quarta-feira, 13 de agosto, e está em apartamento. Apresenta melhora progressiva das funções dos órgãos transplantados e continua em processo de reabilitação física e nutricional".Einstein Hospital Israelita - Boletim Médico Faustão
O que aconteceu com Faustão?
Ainda no início de agosto, o apresentador precisou passar por uma cirurgia que envolveu um transplante renal e do fígado, planejado há cerca de um ano. Depois do procedimento, Faustão foi extubado e as atenções foram redobradas por conta da infecção bacteriana que surgiu.
Luciana Cardoso, esposa de Faustão, deu o seu primeiro pronunciamento desde a internação do jornalista, que ocorreu em maio de 2025. “Tudo indo bem. Obrigada, Deus”, compartilhou nas redes sociais.
Quais são as cirurgias que Faustão já fez?
- Transplante de coração (27 de agosto de 2023)
- Transplante de rim (26 de fevereiro de 2024)
- Transplante de fígado (6 de agosto de 2025)
- Retransplante de rim (7 de agosto de 2025)
