Celebridades | Notícia

Faustão: Como está o estado de saúde do apresentador? Veja notícias atualizadas hoje, 19/08

Novo boletim revela estado de saúde atual do apresentador Fausto Silva, após necessitar de tratamento para uma infecção bacteriana aguda com sepse.

Por Bianca Tavares Publicado em 19/08/2025 às 9:53
Imagem de Faust&atilde;o
Imagem de Faustão - Reprodução/Band

Nesta segunda-feira (18), o hospital Einstein Hospital Iseralita revelou o novo boletim com o estado de saúde atualizado de Faustão.

O apresentador permanece internado no hospital, após um episódio de infecção bacteriana aguda com sepse.

Qual é o estado de saúde de Faustão hoje?

Faustão recebeu alta da UTI (Unidade de Terapia Intensiva) ainda na última quarta-feira, sendo acompanhado no apartamento do hospital.

De acordo com nota emitida, Fausto apresenta melhora progressiva e deve seguir em tratamento para reabilitação física.

"O paciente Fausto Silva permanece internado no Einstein Hospital Israelita. Ele recebeu alta da Unidade de Terapia Intensiva na última quarta-feira, 13 de agosto, e está em apartamento. Apresenta melhora progressiva das funções dos órgãos transplantados e continua em processo de reabilitação física e nutricional".
Einstein Hospital Israelita - Boletim Médico Faustão

O que aconteceu com Faustão?

Ainda no início de agosto, o apresentador precisou passar por uma cirurgia que envolveu um transplante renal e do fígado, planejado há cerca de um ano. Depois do procedimento, Faustão foi extubado e as atenções foram redobradas por conta da infecção bacteriana que surgiu.

Luciana Cardoso, esposa de Faustão, deu o seu primeiro pronunciamento desde a internação do jornalista, que ocorreu em maio de 2025. “Tudo indo bem. Obrigada, Deus”, compartilhou nas redes sociais.

Quais são as cirurgias que Faustão já fez?

  • Transplante de coração (27 de agosto de 2023)
  • Transplante de rim (26 de fevereiro de 2024)
  • Transplante de fígado (6 de agosto de 2025)
  • Retransplante de rim (7 de agosto de 2025)

